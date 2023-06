Mi-mandat de Louis Aliot : à Perpignan, la culture sans (trop de) remous

C’était une crainte partagée par de nombreux opposants. Une fois élu maire, Louis Aliot, vice-président du Rassemblement National, allait-il vouloir mettre au pas le monde de la culture comme cela a pu être le cas dans d’autres mairies FN par le passé ? Pendant la campagne et juste après son élection, le maire a donc voulu d’abord rassurer. "Nous étions assez inquiets, on se disait qu'on allait être combattus, qu'il y allait avoir des altercations, une confrontation avec les acteurs culturels" se souvient André Bonet, adjoint en charge de la culture. "Au final ça a été le calme plat. personne n'a rien dit. Peut-être que ma présence sur la liste a rassuré le monde culturel local". Le créateur du Cercle Méditerranéen de Littérature, fin connaisseur du milieu, a été un rouage essentiel dans l'élaboration de la politique culturelle municipale.

Le festival Visa Pour l’Image, événement phare de la ville, cohabite depuis trois ans sans heurts notables avec la mairie. Ce qui était loin d’être une évidence avant les élections : Jean-François Leroy, le directeur du festival, n'a jamais caché son aversion pour les idées véhiculées par le RN. Il reconnait aujourd'hui que la municipalité n’a jamais cherché à exercer une quelconque influence sur la programmation.

Si les subventions de nombreuses associations ont été réduites l’an dernier, à cause notamment de l’explosion des prix de l’énergie, la plupart de ces structures ne sont pas montées au créneau. "On a compris ces choix budgétaires même si on les regrette" admet Bernard Cabanne, le président de la Casa Musicale. "Au début nous nous posions beaucoup de questions sur la façon dont nous étions perçus. Quand nous avons rencontré le maire, il nous a confirmé qu’il nous soutiendrait. On continue notre travail mais on sait très bien qu'on ne partage pas les même valeurs que celles du Rassemblement National, notamment sur le rapport à l'autre. Donc nous restons attentifs à anticiper ce qui pourrait évoluer". "Il n’y a pas d’ingérence (de la mairie) dans l'activité de la Casa Musicale" confirme Rebecca Bouillou, la directrice de l’association qui travaille depuis les années 90 à offrir à tous un accès aux pratiques artistiques. De fait, la grande majorité des structures traditionnellement soutenues par la ville confirment des relations globalement apaisées avec la municipalité.

Son et lumière, festival gitan et Pierre Sergent

Si la mairie a joué la continuité, elle est aussi à l’origine de quelques nouveautés. Les Jeudis de Perpignan se sont transformés en Rayonnantes, l’événement Têt en fête a déjà connu deux éditions, un pôle muséal est en cours de préparation, un festival de musique gitane doit voir le jour cet été et le site de l’ancienne église des Carmes a été inauguré l’an dernier… La récente polémique sur la nomination de la nouvelle directrice du théâtre de l’Archipel rappelle néanmoins que la culture est aussi avant tout une affaire politique.

La municipalité RN entend également mettre l’accent sur la valorisation du patrimoine et la célébration d’un passé souvent glorifié. Le son et lumière sur le Castillet l’été dernier a rencontré un beau succès et un parc à thème historique est en gestation du côté du Serrat d’en Vaquer. En 2021, le maire a également tenu à doter la ville d’un nouveau logo, inspiré par l’ancien blason de la cité à l’effigie de Saint Jean-Baptiste. Un logo accueilli sans grand enthousiasme à l’époque.

Mais c’est le positionnement de la ville vis-à-vis d’un passé plus récent qui a fait le plus polémique. L’an dernier la municipalité a soutenu et accompagné les journées "Perpignan, capitale des Français d’Algérie" organisées à l’occasion du congrès du cercle Algérianiste. La mairie a également inauguré une esplanade Pierre Sergent , co-fondateur de l’OAS et député des Pyrénées-Orientales de 1986 à 1988.

En début d’année, Louis Aliot a aussi cru pendant quelques jours pouvoir accueillir les Déferlantes et ses dizaines de milliers de spectateurs. Le festival, désireux de quitter Céret et le château d’Aubiry, envisageait de s’installer sur le parking du parc des expos de Perpignan. Les organisateurs ont dû faire machine arrière . Les groupes Louise Attaque et Indochine refusant de venir jouer dans la ville du vice-président du Rassemblement National. Preuve que l’opération normalisation du RN est encore loin d’être réussie sur la scène culturelle.