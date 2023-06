Mi-mandat de Louis Aliot : Perpignan est-elle plus propre ?

C'est un sujet de préoccupation majeur pour les perpignanais et un dossier complexe pour toutes les équipes municipales. En 2020, Louis Aliot promettait d'améliorer le cadre de vie et de tenter de faire mieux que son prédécesseur en matière de propreté.

La première mesure a été d'engager une grande réorganisation du service. "Nous avons trouvé une situation chaotique, se remémore Rémi Génis, l'adjoint en charge de la propreté urbaine. On ne pouvait pas être plus dans la désorganisation. Une nouvelle direction à été nommée, un nouveau fonctionnement des tournées a été mis en place. Ça porte ses fruits doucement. On est plus productifs aujourd'hui" assure l'élu. La contrainte étant de faire mieux avec moins puisqu'une vingtaine de postes d'agents d'entretien ont été supprimés depuis 2020.

En revanche, la brigade Force Action Propreté a été renforcée. On compte désormais plus de policiers municipaux chargés de lutter contre les dépôts d'ordure sauvage et les crottes de chiens. "En 2022, nous avons dressé 1775 verbalisations, détaille Philippe Rouch, le directeur de la police municipale. Ça représente 37% d'augmentation par rapport à 2021. On fait aussi des médiations avec des référents pour faire prendre conscience aux gens qu'il ne faut plus jeter".

La municipalité mise aussi sur la technologie. Elle envisage notamment l'installation de haut-parleurs sur des points problématiques. Ceux-ci pourraient diffuser un message d'avertissement en cas de tentative de dépôt d'ordures.