Mi-mandat de Louis Aliot : quel bilan pour la sécurité à Perpignan ?

En 2020, pendant la campagne des municipales, Louis Aliot avait promis de faire de la sécurité une de ses priorités. Avec notamment une réorganisation globale d'une police municipale qu'il souhaitait renforcée et plus efficace.

ⓘ Publicité

Ces trois dernières années, une trentaine de policiers municipaux supplémentaires sont arrivés : ils sont près de 200 aujourd'hui sur le terrain. Si on rapporte ce chiffre au nombre d'habitants, Perpignan reste ainsi largement sur le podium des villes françaises les mieux dotées en policiers. Comme promis, le maire a également réorganisé le service, en ouvrant plusieurs postes de police dans différents secteurs de la ville et en assurant une présence 24h/24h. "Nous avons mis en place un vrai travail d'îlotage" détaille Philippe Rouch, le directeur de la police municipale nommé en octobre 2020 par Louis Aliot. "Les policiers vont au contact des habitants, dans les commerces pour prendre la température et faire du renseignement. Il était nécessaire de réinvestir les quartiers. Nous allons partout. Perpignan ce n'est pas que le centre-ville".

Conséquence, en ville les policiers sont plus visibles. Un sentiment accentué par la présence régulière des gendarmes mobiles dépêchés par le ministère de l'Intérieur . La PM a également augmenté son volume d'interventions : plus de 42 000 ont été recensées l'an dernier, un chiffre en nette augmentation par rapport à 2021. Les points de deal de la ville sont particulièrement ciblés. "La doctrine c'est d'être présents jour et nuit pour gêner le trafic" explique Philippe Rouch. "Quand il n'y a plus de clients, le point de deal est asséché. On est pas dupes : ils se déplacent mais ont les suit. On a d'excellents résultats". La municipalité a d'ailleurs largement médiatisé quelques démantèlements emblématiques au Vernet ou au Champs de Mars. Pas de quoi néanmoins régler la question globale du trafic de drogue : plusieurs règlements de compte sanglants sont a déplorer ces dernières années.

Des statistiques qui font débat

Par ailleurs, les statistiques du ministère de l'Intérieur sur la délinquance à Perpignan restent encore globalement en hausse : vols, dégradations, violences et notamment les violences intra-familiales. "Malheureusement les chiffres parlent" regrette Chantal Bruzi, conseillère municipale d'opposition et ancienne adjointe à la sécurité. "On ne fait pas diminuer la délinquance ni le sentiment d'insécurité. Il y a encore trop de faits divers. Le maire a fait beaucoup de communication, il va falloir faire mieux".

Des arguments balayés par le directeur de la PM : "Ce sont des chiffres de l'Etat" argumente Philippe Rouch. "Ces statistiques ne prennent pas en compte les chiffres de la police municipale et ils relèvent simplement les faits constatés. Peut-être que les gens ont pris conscience qu'il fallait plus aller porter plainte. Nous amenons aussi plus de monde au commissariat : les mises à dispositions ont triplé. Depuis octobre dernier, on relève beaucoup moins de vols avec violences ou avec armes. On verra fin 2023".