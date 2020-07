Michaël Delafosse devient le 62ème maire de Montpellier

Moins d'une semaine après sa victoire au second tour des municipales, le socialiste Michaël Delafosse devient ce samedi 4 juillet le 62ème maire de Montpellier. Il a été élu ce matin avec 48 voix sur 65 (17 votes blancs) lors du premier conseil municipal de la nouvelle mandature. Session à laquelle participait le maire sortant Philippe Saurel battu dimanche dernier (34.7%), alors que l'autre candidat du second tour, l'homme d'affaire Mohed Altrad (18.1%), ne s'est pas présenté.

A bicyclette

Michaël Delafosse est arrivé en vélo à l'Hôtel de Ville, avec une mise en scène soignée. Il a symboliquement arrêté le compteur de son deux-roues, mis à zéro au début de la campagne : "il affiche 1.400 kilomètres" a commenté le nouveau maire pour souligner le chemin parcouru. Sa liste d'union PS/EELV est arrivée en effet largement en tête dimanche dernier avec 47.2%, ce qui l'assure d'une très confortable majorité au conseil aujourd'hui.

Hommage à Frêche

Très applaudi à la tribune, Michaël Delafosse, dans son discours de prise de fonctions, a rendu un hommage appuyé à Georges Frêche, figure politique socialiste de la ville, maire de 1977 à 2004 et aujourd'hui disparu. Frêche qui est à l'origine de l'engagement politique de Delafosse et dont la fille Julie figurait en bonne place sur sa liste. Il a aussi salué Hélène Mandroux, dont il a été l'adjoint et, avec beaucoup d'émotion, sa famille présente dans la salle, notamment sa mère née un 4 juillet.

"C'est avec gravité et espérance que je prends aujourd'hui mes fonctions de maire de la ville. Il est temps de mettre Montpellier sur le chemin de la transition écologique", a conclu Michaël Delafosse.

Liste des 25 adjoints :

- Fanny Dombre Coste (Education)

- Manu Raynaud

- Maryse Faye

- Hervé Martin

- Agnès Robin

- Michel Calvo

- Tsanime Akbaraly

- Sébastien Cote

- Séverine Saint-Martin

- Michel Aslanian

- Marie Massart

- Stéphane Jouault

- Emilie Cabello

- Charles Sultan

- Milvia Houguet

- Mustapha Laoukiri

- Fatma Nakib

- Roger-Yannick Chartier

- Véronique Brunet

- Boris Bellanger

- Nicole Marin-Khoury

- Laurent Nison

- Radia Tikouk

- Eddine Arriztegui

- Agnès Saurat

