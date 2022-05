Michaël Delafosse explique pourquoi il est opposé à la nouvelle Union populaire de gauche

Quand à Paris se négociait l'alliance de la gauche, à Montpellier se préparait la résistance. Jeudi soir, Michaël Delafosse, Kléber Mesquida et Carole Delga ont présenté leur soutien à une candidate "majorité municipale, départementale et régionale" dans la deuxième circonscription de l'Hérault (ouest de Montpellier) en vue des élections législatives.

à lire aussi Michaël Delafosse et Carole Delga officialisent leur rupture avec l'Union populaire

Fatima Bellaredj à Montpellier et trois autres candidats dans l'ouest héraultais feront donc face à des candidats de l'Union populaire écologique et sociale. L'alliance conclue entre la France insoumise, Europe écologie les Verts, le Parti communiste et le Parti socialiste pour présenter une candidature unique dans chaque circonscription.

à lire aussi Carole Delga et Kléber Mesquida s'opposent à l'alliance entre socialistes et insoumis

L'investiture de Fatima Bellaredj, jeudi soir à Montpellier, intervenait donc au même moment ù le Conseil national du PS votait le projet d'alliance. Une réunion qui a tourné au meeting politique. Au pied de l'estrade, le maire PS de Montpellier revient – la voix éraillée – sur cette entrée en dissidence savamment mise en scène.

Vous vous sentez un insoumis du PS désormais ?

Je suis le maire de Montpellier. Et quand on est maire de Montpellier, on est attentif aux candidatures qui se font dans sa ville. Il faut qu'elles soient cohérentes. Moi, je ne peux pas soutenir une candidature dont les représentants – au conseil municipal – de la France insoumise se sont alliés avec Mohed Altrad aux dernières élections. Des conseillers municipaux qui depuis 22 mois votent contre la gratuité des transports, votent contre le démantèlement du bidonville de Celleneuve. Une opération pourtant très volontariste que nous avons portée pour reloger ces personnes de manière digne.

à lire aussi Démantèlement du camp de roms de Celleneuve, Montpellier choisit la méthode douce

Je m'exprime donc comme maire de Montpellier. Je soutiens Fatima Bellaredj et sa suppléante Jacqueline Markovic. Elles incarnent le rassemblement : l'une est socialiste, l'autre est élue Europe Ecologie les Verts. Et donc nous avons créé un rassemblement. Ce rassemblement qui dans la clarté, qui est pro-européen, fidèle à des convictions qui sont profondes. Celles énoncés par François Mitterrand, qui disait : "Le nationalisme c'est la guerre, défendez l'Europe". Une Europe dont nous avons aujourd'hui besoin au moment ou Vladimir Poutine a déclenché une guerre.

À l'Assemblée nationale, il faut donc une voix de gauche européenne. Il faut qu'on soit sans ambiguïté sur l'attachement au projet européen et son approfondissement. Enfin, sur les discussions qui peuvent exister (dans le cadre des négociations de l'alliance, ndlr) : désobéir ici, l'infléchir là... Qu'est ce que c'est que ces affaires ?

Viktor Orban n'attend que ça. Monsieur Poutine rêve de cela. Et bien moi, je crois à la clarté. Donc, comme maire de Montpellier avec la présidente de région Carole Delga et Kléber Mesquida, le président du conseil départemental, nous soutenons ce rassemblement autour de Fatima Bellaredj. Une candidature d'union de la gauche au niveau local avec une personne issue du socialisme, une autre de l'écologie politique. C'est le rassemblement et c'est un rassemblement sincère, cohérent, fidèle à ses valeurs. Moi, je m'égare pas.

N'y a-t-il pas un risque politique de dispersion ?

(Avec l'alliance de la nouvelle Union populaire, ndlr), on me demande – dans cette circonscription (les quartiers populaires à l'ouest de Montpellier, ndlr) de soutenir quelqu'un de la France insoumise. On avait déjà une députée sortante (Murielle Réssiguier, ndlr) issue de la France insoumise. Elle n'a pas été réinvestie par le parti pour briguer un nouveau mandat, et on voudrait maintenant que j'apporte mon soutien à quelqu'un d'autre... Mais enfin, c'est quoi cette tambouille ?

Je le dis, l'action que je mène à Montpellier elle est sérieuse. Elle est dans le respect de ma parole. Et comme je suis d'abord le maire de Montpellier, mon engagement le plus important il est pour ma ville. Il est pour ses habitants. Si l'appareil du PS veut décider pour Montpellier, il me trouvera sur son chemin. J'ai un engagement, j'ai des convictions, je n'entends pas les renier.

Comme socialiste, je crois à l'Europe. Comme socialiste, je combats les formes extrémistes dans le débat démocratique et je constate que parfois, à gauche, il y a des propos extrémistes. Quand un policier se fait taper, il faut savoir condamner ce geste qui vise un fonctionnaire. Sur la vaccination, il fallait être sur la clarté plutôt que de cultiver des ambiguïtés. Ça a notamment été le cas en outre mer. Moi, je suis fidèle à mes valeurs, à mes engagements, à ma ville.

On a entendu votre message de liberté. Pourriez-vous rendre votre carte du PS ?

Je ne suis pas de la gauche de la tambouille, je ne suis pas de la gauche des appareils. Pour sauver des places de député, on est prêt à renier ce pour quoi les gens nous accordent leur confiance. Ça, je le combat. Ça m'a valu parfois de perdre des élections. Mais il faut se battre pour nos convictions. Moi, je crois à l'Europe, je crois à la justice sociale, je crois à la nécessité de l'engagement écologique. Si l'appareil socialisme en vient à m'exclure, grand bien lui fasse.

Aujourd'hui, pour défendre les Montpelliérains et les Montpelliérains, il faut une députée qui accompagne les projets. Pour ça, il faut qu'elle travaille en bonne intelligence avec le maire. C'est la clé pour s'occuper des quartiers populaires, pour nous aider à mettre en place la gratuité des transports.

Est-ce que cette deuxième candidature à gauche n'ouvre pas la porte de l'élection aux candidats du Rassemblement national ou de la République en marche ?

Quand vous proposez une cohérence et un rassemblement socialiste et écologique, vous donnez de la lisibilité. Ce soir, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent un peu perdus. Ils veulent le rassemblement. J'ai entendu sur les réseaux sociaux ces hommes et femmes de gauche qui disaient : "Mais pourquoi vous n'êtes pas rassemblés ?" Et bien là, des gens socialistes, écologistes sont ensemble.

Quelque chose me dit que ça peut préfigurer la gauche de demain. Car il y a un avenir pour la gauche en France. Elle n'a pas dit son dernier mot et elle n'a pas vocation à disparaître. Elle n'a pas vocation à s'enfermer dans une critique systématique ou dans des rapports où parfois elle se complaît dans la violence. La gauche doit être fidèle à l'idée européenne. Elle doit être fidèle à l'idéal de justice. Elle doit être résolument engagée dans la lutte contre le changement climatique. Et aujourd'hui, le binôme qui est présenté aux Montpelliérains, ce sont toutes ces valeurs-là.

Comment réagissez-vous, quand le groupe Nous sommes qualifie Fatima Bellaredj de "candidature boulet" ?

La France insoumise, en s'alliant avec Mohed Altrad plutôt que dans un rassemblement de la gauche, s'est complètement disqualifiée. Quand cette France insoumise (le groupe Nous sommes, ndlr) vote contre la gratuité des transports ou la suppression d'un bidonville, elle se disqualifie.

Des anathèmes, des leçons de morale, des postures, il y en a. Moi, je cultive le projet, la fidélité aux engagements, à leur mise en œuvre et une cohérence. Jamais, comme homme de gauche, je n'aurais pu rejoindre un milliardaire qui n'avait jamais voté de sa vie parce qu'il a la haine des socialistes, d'EELV et des communistes. Clarté, sincérité, rassemblement, c'est ça l'enjeu.