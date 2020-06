Michael Delafosse : "Je n'imiterai personne, ni Georges Frêche, ni Hélène Mandroux !"

Michael Delafosse a remporté ce dimanche le second tour des élections municipales à Montpellier et devient, à 43 ans, le nouveau maire de la septième ville de France. Il était notre invité en direct et en studio ce lundi matin, après une courte nuit de sommeil.

Quel maire compte t'il être pour Montpellier ? La très faible participation à ce second tour gâche t'elle un peu son plaisir ? Comment compte t'il gouverner la ville avec ses alliés écologistes ?

Quelques heures seulement après sa victoire, Michael Delafosse a dessiné les premières lignes de son mandat de nouveau et futur maire.