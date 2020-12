Michaël Weber (PS) : "utiliser le concordat pour se donner bonne conscience, c'est un peu fort de café"

Encore une offensive contre le concordat de la Moselle et de l'Alsace : elle vient de la direction nationale du PS, qui propose de le supprimer dans le cadre du projet de loi de lutte contre les séparatismes, qui sera présenté mercredi en conseil des ministres. Dans le Grand est, des élus socialistes ont écrit une lettre ouverte à Olivier Faure, le premier secrétaire de leur parti, pour dénoncer cette proposition. Michaël Weber, premier secrétaire fédéral du PS en Moselle, en fait partie. Il était notre invité ce matin sur France Bleu Lorraine.

Pour lui, "utiliser le concordat pour se donner bonne conscience alors que ça ne pose aucun problème aux habitants d'Alsace-Moselle, sans s'être concerté avec les élus locaux, c'est un peu fort de café." Le régime concordataire, rappelons-le, permet le financement public des cultes en Alsace-Moselle. Pour la direction nationale du PS, c'est contraire à la laïcité. Mais Michael Weber rappelle que le "concordat est un héritage. L'essentiel des cultes est financé par les collectivités locales au titre de la préservation du patrimoine, l'impact financier ne justifie pas qu'on s'attaque à ce sujet."

Si on ne la résume pas à une forme de prosélytisme, la compréhension de la culture judéo-chrétienne qui est la nôtre, c'est une richesse"

Concernant notamment les cours de religion à l'école, "si on ne la résume pas à une forme de prosélytisme, la compréhension de la culture judéo-chrétienne qui est la nôtre, c'est une richesse", poursuit Michaël Weber, qui rappelle que "la loi contre les séparatismes vise à lutter contre l'islamisme radical et politique. Sur le territoire d'Alsace Moselle, faire un lien entre cela et le concordat, je pense que c'est une erreur et ça ne correspond pas à l'histoire du PS qui a prôné notamment la décentralisation."

On ne peut pas prendre de décisions entre quelques secrétaires nationaux réunis à Paris."

Ce n'est pas la première fois que ce concordat est remis en question. François Hollande l'avait d'ailleurs conforté par le passé, à Strasbourg, en expliquant qu'il était "le fruit de l'histoire". "Si vraiment il faut remettre en cause ce sujet-là, je serais favorable à une consultation de la population", propose Michaël Weber, qui n'a pas obtenu de réponse de la part de la direction du PS. Il le regrette : "c'est le résultat d'un dysfonctionnement d'un parti politique. On ne peut pas prendre de décisions entre quelques secrétaires nationaux réunis à Paris. Les territoires doivent être pris en compte. Ce n'est pas sain dans un parti démocratique, un parti de gauche qui prône la concertation avec les acteurs locaux."

Le premier secrétaire fédéral du PS en Moselle qui se dit par ailleurs "à la disposition de son parti" pour conduire la liste aux régionales de 2021.