"J'irai chercher mon pain tous les jours" savoure Michel Angot au moment de quitter la mairie de Mayenne

Après douze ans de mandat de maire de Mayenne, et plus de 50 années passées à la mairie, Michel Angot va quitter sa deuxième maison dans quelques jours. L'homme de 74 ans va pouvoir profiter de sa retraite.

Le samedi 4 juillet, en fin de matinée, Michel Angot va céder son écharpe de maire à son successeur. Ce sera alors la fin d'une longue histoire entre l'homme politique mayennais et la mairie de Mayenne.

Michel Angot est entré comme technicien à la ville de Mayenne alors qu'il avait 22 ans. Il est ensuite devenu Directeur des services techniques puis Directeur général des services. En tout, 41 ans au service de la municipalité. A la retraite le 31 décembre 2007, Michel Angot est élu maire quelques semaines plus tard au printemps 2008. Deux mandats et douze ans au service des habitants de Mayenne. "Je suis triste de quitter mes fonctions. Je savais qu'un jour cela se terminerait. La ville n'est pas mon bien, la mairie n'est pas mon bien. Mais dans cette mairie, lorsque vous y êtes depuis 53 ans, vous êtes un peu chez vous. Il est temps de passer la main. C'est une période difficile, mais ça va se faire" dit Michel Angot à quelques jours de son départ.

Un homme très attaché à sa ville et à ses habitants

Début juillet, Michel Angot va prendre quelques jours de repos dans sa maison de vacances en Vendée. Puis, ce sera le retour en Mayenne, car il n'est pas question pour l'homme de 74 ans de quitter sa ville : "non, je ne peux pas quitter Mayenne, c'est pas possible. J'irai chercher mon pain tous les jours à pied, cela me permettra de saluer les Mayennais que j'aime et que je connais bien. Un petit mot, un petit bonjour."

Je vais devoir apprendre à vivre avec ma femme

Mauvais jardinier, mauvais bricoleur, Michel Angot ne manque toutefois pas d'idées pour s'occuper. Mais le rythme sera totalement différent : "je vais passer de 60-70 heures par semaine à rien. Je serai heureux de rencontrer ma femme ! On va apprendre à vivre ensemble. Je ne déjeunais qu'une fois par semaine avec elle et là on va se retrouver en tête à tête. Je suis sûr que l'on va bien cohabiter" dit avec humour le grand-père de cinq petits-enfants.

Michel Angot souhaite rédiger des fiches sur la vie municipale de ces 50 dernières années. Et l'élu ne s'interdit pas, un jour, de raconter les dessous des campagnes électorales.