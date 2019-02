Gironde : Michel Sainte-Marie, maire de Mérignac durant 40 ans, est décédé

Figure du Parti socialiste en Gironde, maire de Mérignac durant 40 ans, ex-président de la communauté urbaine de Bordeaux, et député de la Gironde, Michel Sainte-Marie est décédé à l'âge de 81 ans.

Mérignac, France

Il restera comme le maire emblématique de Mérignac entre 1974 et 2014, mais également président de la Communauté urbaine de Bordeaux, et député PS de la Gironde entre 1972 et 2012. C'est une des figures politiques du département qui vient de s'éteindre. Michel Sainte Marie avait 81 ans.

"Un bâtisseur"

Pour Alain Anziani qui lui a succédé à la mairie de Mérignac, "c'est un bâtisseur qui a totalement changé la physionomie de la ville, qui en a fait une des grandes villes de l'agglomération bordelaise. Un homme d'équilibre qui s'est parfaitement entendu avec Jacques Chaban-Delmas pour initier la cogestion gauche-droite du temps de la CUB, désormais Métropole de Bordeaux. C'est aussi lui qui a créé le Pin-Galant et le Krakatoa".

"Fidèle à ses engagements politiques"

Alain Juppé rend également hommage à Michel Sainte-Marie, "un homme unanimement reconnu pour sa rigueur et sa loyauté, fidèle à ses engagements politiques qui n’avait cependant pas hésité à initier, à la CUB avec Jacques Chaban-Delmas en 1977, le modèle de cogestion qui, depuis lors, a permis à cette collectivité d’avancer sans heurts".

"A l'opposé d'une vie politique kleenex"

"Jean Petaux, politologue à Sciences Po Bordeaux l'avait raconté dans un livre-entretien sorti en 2017, "Paroles politiques, Michel Sainte-Marie". Il racontait comment ce jeune homme, à 18 ans en 1956, s'était engagé à la SFIO (l'ancêtre du Parti socialiste, ndlr) en pleine guerre d'Algérie, dans le parti où il allait militer pendant soixante ans. "C'est une mémoire qui est à l'opposé d'une vie politique Kleenex, jetable et remplaçable rapidement".