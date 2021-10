Michel Barnier en Provence : les militants "savent ce que la loyauté et la fidélité veulent dire"

C'est un Michel Barnier patient, qui se présente devant les militants LR de Provence cette semaine. Le Savoyard, candidat à l'investiture LR pour l'élection présidentielle, termine un déplacement de deux jours ce vendredi, entre Marseille, Salon de Provence, Chateaurenard ou encore La Londe-Les-Maures, où il est venu rencontrer les militants LR qui décideront début décembre (du 1er au 4 décembre) du nom de leur candidat pour l'élection présidentielle.

Invité sur France Bleu Provence ce vendredi matin, l'ancien négociateur européen du Brexit, mise sur sa fidélité au parti pour convaincre les militants. "Ma famille politique, que je n'ai jamais quittée, a décidé de choisir son candidat en ouvrant le vote à tous ses militants", se félicite Michel Barnier. La situation lui est en effet plutôt favorable : aujourd'hui, l'ancien ministre est le favori des 101 présidents de fédération LR, selon une consultation lancée jeudi par France 2. Une autre enquête menée en septembre par le député du Vaucluse Julien Aubert faisait ressortir Michel Barnier en tête du choix des 7700 adhérents LR.

"Les militants savent que la loyauté et la fidélité veulent dire et ce sont eux qui vont décider"- Michel Barnier

Favori des adhérents, mais pas forcément des sympathisants de droite qui selon les dernières enquêtes sont 71% à lui préférer Xavier Bertrand. Sans jamais citer le président de la région Hauts-de-France, Michel Barnier veut mettre en avant ce qui selon lui le démarque de son concurrent : lui, l'ancien commissaire européen a su rester fidèle son parti quand Xavier Bertrand l'a quitté en décembre 2017.

"Ce ne sont pas les sondages qui vont décider"- Michel Barnier

"Ce ne sont pas les sondages qui vont décider", affirme Michel Barnier sur France Bleu Provence. "Ils n'ont jamais décidé. Ce sont les militants. Il faut avoir davantage de respect pour les militants sont des hommes et des femmes qui sont là depuis très longtemps, qui ont été très patients, fidèles, loyaux. Ils savent que la loyauté et la fidélité veulent dire et c'est eux qui vont décider."

Michel Barnier ne veut pas se laisser dicter son calendrier par les enquêtes d'opinion : "Je recommande de garder son calme, de laisser cette campagne de se dérouler normalement dans le respect des militants et pas considérer que ce sont les sondages qui vont se décider à leur place."

"On n'a pas su faire confiance aux Français depuis quatre ans dans une gestion très solitaire du pouvoir, parfois arrogante. C'est ça qu'il faut changer" - Michel Barnier

Calmer le jeu, se présenter au dessus de la mêlée, c'est sa ligne de conduite : "Il y a trop de tensions dans ce pays (...) il faut remettre du collectif, (...) je veux être le président du respect. On n'a pas su faire confiance aux Français ni aux syndicats, ni aux collectivités locales, ni ni au Parlement depuis quatre ans dans une gestion très solitaire du pouvoir, parfois arrogante. C'est ça qu'il faut changer."