Michel Canoville, l'agriculteur visionnaire qui a transformé La Hague

L'ancien président de la Communauté de Communes de La Hague vient de disparaître dans un accident de la route. Michel Canoville aura changé son territoire avec de grands projets économiques, touristiques, sportifs et culturels.

Avant d'être maire d'Omonville-la-Rogue, Michel Canoville s'est fait connaître comme comme militant agricole au milieu des années 70 lors des manifestations sur le site de la future usine de retraitement de déchets radioactifs. Mais il s'oriente finalement vers la politique. Il dévient maire de son village en 1983 et aussitôt vice-président du District de la Hague.

A son arrivée à la tête de cette instance en 1995, ce producteur laitier a voulu donner un autre image de cette Hague dont on ne parlait à l'époque qu'à travers les activités de l'usine Cogéma et ses manifestations d'opposants. Après l'argent dépensé pour de nouvelles salles des fêtes ou des lampadaires dans chaque hameau, il voulait que la manne financière venue de l'industrie nucléaire à partir de 1993 serve à réaliser des équipements touristiques, culturels et sportifs.

Des investissements qui débutent par la construction du centre aquatique de Beaumont-Hague, un an après son arrivée à la tête de l'intercommunalité. Puis ce furent successivement l'ouverture en 2000 du planétarium de Ludiver et deux ans plus le manoir du Tourp, ancienne ferme seigneuriale, entièrement rénové sur sa commune d'Omonville-la-Rogue devenu un lieu de mémoire du patrimoine local. D'autres équipements sortiront de terre comme le stade hippique de Beaumont, les stations nautiques d'Urville-Nacqueville et d'Omonville-la-Rogue ou encore le centre de Vol à Voile de Vauville, et plus récemment l'Espace Culturel de Beaumont, lieu unique pour la musique, le théâtre, la danse et les arts du cirque.

Michel Canoville ancien président de la Communauté de Communes de La Hague - CCH

Mais tous ces investissements ont suscité des convoitises à commencer par l'agglomération cherbourgeoise qui avait du mal à développer ses projets. C'est là que Michel Canoville réussit un tour de force en parvenant à convaincre des élus de La Hague parfois récalcitrants qu'il fallait accompagner les autres grands projets du nord du département.

Le Syndicat mixte du Cotentin pour mutualiser et développer le territoire

Le premier défi a été la création de la Maison de l'Emploi et de la Formation avec la CUC, Communauté Urbaine de Cherbourg et le District des Pieux.

Puis il aide son ami Bernard Cauvin alors président de la CUC à boucler le budget de la Cité de la Mer avec une enveloppe de La Hague de 12 millions de francs pour les aquariums.

Ce sera ensuite la création en 2001 du Syndicat Mixte du Cotentin dont l'élu de la Hague prendra la présidence en 2008 jusqu'au 31 décembre 2016. Un Syndicat qui a participé au financement du site universitaire de Cherbourg, du contournement Est de l'agglomération ou encore de l'aménagement du port de commerce de Cherbourg.

La Hague, commune nouvelle, son dernier combat

Son dernier coup politique aura été la création de la Commune Nouvelle de La Hague, regroupant les 19 communes du territoire. Là encore, il a su convaincre ses collègues faisant de La Hague et ses 12 400 habitants la deuxième commune du Cotentin.

Une commune dont il n'avait pas réussi à devenir le maire début janvier mais il était devenu vice-président de la nouvelle Communauté d'Agglomération du Cotentin en charge des finances avec toujours plein d'idées pour ce territoire. C'est d'ailleurs lors de cette élection le 21 janvier dernier, que Michel Canoville a appris le décès de sa mère. Victime d'un accident de la route ce samedi à Saint-Martin-le-Gréard, Michel Canoville avait été transporté à l'hôpital Pasteur de Cherbourg où il est décédé. Il allait avoir 69 ans en avril prochain.