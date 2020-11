Michel Carron, adjoint au maire de Bourgoin-Jallieu, a succombé au Covid-19

Michel Carron allait avoir 71 ans samedi. Le coronavirus en a décidé autrement. Il s'est éteint dans la nuit de de mercredi à jeudi après 10 ans passés aux côtés du maire de Bourgoin comme adjoint à l'urbanisme.

C'est Vincent Chriqui qui l'annonce avec émotion sur sa page Facebook . Il rend hommage à celui qui "était de ceux qui entraînent à la fois par sa personnalité, et par son travail. Son enthousiasme, son ardeur, sa simplicité, son humour, sa générosité, son sourire étaient irrésistibles et lui valaient l’affection de tous. La passion et l’énergie qu’il apportait à sa mission municipale en ont fait un pilier de notre équipe". Les réactions, les hommages et les marques de soutien à ses proches sont nombreux sur les réseaux sociaux depuis cette annonce.