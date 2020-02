"Je ne comprends pas qu'un maire ne puisse pas afficher son appartenance politique" (Michel Champon)

Isère, France

Il est passablement énervé Michel Champon. Le maire de Saint-Geoirs et président de l'association des maires ruraux de l'Isère l'affirme : "Je ne comprend pas qu’un maire ne puisse pas afficher son appartenance politique quelque soit la taille de la commune. Des gens portent une couleur politique aussi dans des communes de 3 000 habitants."

Pas d'étiquette politique dans les communes de moins de 3 500 habitants

Pourtant le gouvernement l'a décidé hier : les candidats dans les communes de moins de 3 500 habitants n'auront pas à déclarer leur couleur politique. Initialement, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, avait fixé cette limite au seuil de 9 000 habitants. Mais la mesure a été retoquée par le conseil d'Etat. La règle revient donc à ce qu'il se faisait en 2008.

Pas de quoi satisfaire pour autant le président de l'association des maires ruraux de l'Isère. Michel Champon, sympathisant LR, y voit"une manœuvre politique de la République en Marche." "Elle est absente dans beaucoup de communes rurales", explique-t-il, donc selon lui, c'est un moyen de limiter un éventuel mauvais score national du parti de la majorité.

"C'est facile d'être indépendant, c'est facile d'être sans étiquette, de se cacher..." - Michel Champon, président de l'association des maires ruraux de l'Isère

Mais l'un des arguments des défenseurs de cette mesure est de dire qu'il n'est pas toujours facile de constituer des équipes dans des petites communes, et encore moins en affichant une couleur politique. Michel Champon reconnaît d'ailleurs qu' ''on ne demande pas à un maire d'avoir une appartenance politique, ce n'est pas la première qualité recherchée. Mais il peut en avoir une et pouvoir la défendre." Plutôt que de rendre l’étiquetage politique obligatoire ou interdit, il faudrait le rendre possible pour tous selon lui.