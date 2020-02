Michel Chapuis, le maire sortant du Puy en Velay a présenté sa liste hier pour les municipales

Une liste renouvelée à 50% avec 14 colistiers de l’équipe sortante reconduits. La plus jeune a 22 ans et le doyen 78 ans en 33em position, symboliquement dernier de la liste

le puy en velay

Parmi les 33 noms de cette liste figure en bonne place l’ancien maire et actuel président du conseil régional Auvergne Rhône Alpes, Laurent Wauquiez.

Il s’était effacé au profit de Michel Chapuis en 2016, quand il avait été élu président de la région, mais il tient à garder un pied en terre ponote.

Vous le savez le Puy, c'est ma ville, il y a un attachement qui compte beaucoup pour moi. et c'est une façon de dire que j'apporterai toute mon aide pour que le Puy continue à avancer.

Au Puy en Velay, trois listes seront donc présentes pour ces élections des 15 et 22 mars prochain en plus de celle du maire sortant, on retrouvera la liste conduite par Laurent Johanny, liste unitaire de la gauche écologiste et citoyenne et celle sans étiquette, mais soutenue par la République en Marche conduite par la conseillère sortante Catherine Granier-Chevassus.

Le maire sortant Michel Chapuis affiche pour sa part un optimisme raisonnable pour cette élection, il estime que sa liste, son programme et son bilan sont garants de sa réélection.

C'est surtout plus facile de partir dans une campagne quand on a l’expérience , qu 'on a déjà monté des dossiers, qu'on les a menés à bout et qu'on connait le fonctionnement d'une mairie et d'une collectivité.

Michel Chapuis qui explique également que comme pour le mandat écoulé, il ne briguera pas la présidence de l’agglomération.