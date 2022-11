Michel Devaux, ancien vice-président d'Amiens Métropole, est décédé

Michel Devaux, ancien vice-président d'Amiens Métropole et ancien adjoint au maire, est décédé à l'âge de 88 ans, annonce la mairie d'Amiens dans un communiqué ce lundi soir. Vice-président de la Métropole en charge des sports entre 1989 et 2008, Michel Devaux avait aussi été adjoint au maire sous le mandat de Gilles de Robien.

Dans ce communiqué, Brigitte Fouré rend hommage à "_un grand défenseur du sport et de la santé publique. I_l tenait à ce que notre ville rayonne en France et en Europe grâce aux résultats de ses clubs de haut niveau. Mais il avait aussi à cœur de mettre en place une politique d'inclusion favorisant la pratique du sport dès le plus jeune âge", conclut la maire d'Amiens. L'élue adresse aussi ses condoléances à la fille de Michel Devaux, Valérie Devaux, actuellement adjointe au maire déléguée du secteur Sud.