Michel Fratissier, le maire de Ganges accueille Emmanuel Macron en Républicain mais avec quelques doléances

Michel Fratissier, le maire de Ganges a été prévenu il y a quelques jours seulement de la visite du chef de l'Etat sur sa commune ce jeudi. Emmanuel Macron se rendra au collège Louise Michel pour une visite d'une heure environ où il parlera éducation nationale. Il devrait rencontrer quelques élèves, enseignants et parents d'élèves.

ⓘ Publicité

A la veille de cette visite Michel Fratissier se dit fier et serein, il ne manquera pas de laisser un dossier au chef de l'Etat avec quelques doléances notamment sur la fracture numérique

Vous accueillez Emmanuel Macron. Ça vous impressionne ?

Oui, bien sûr que ça m'impressionne. C'est toujours impressionnant de recevoir le président de la République**.** Ce n'est pas la première fois qu'un président de la République vient à Ganges, le général de Gaulle était venu en son temps au tout début de la cinquième République. Voilà donc Charles de Gaulle et Macron. Il y a quand même quelques décennies qui sont passées. Donc on est quand même très honorés qu'il vienne voir les enseignants.

Bien que ce ne soit pas votre tendance politique puisque vous êtes vous-même au PRG, parti radical de gauche?

Non, ce n'est pas ma tendance politique, mais un maire est là pour accueillir l'ensemble des personnalités qui se présentent sur son territoire. C'est la République, c'est important les institutions et c'est important les traditions républicaines en ces temps de dialogue troublé, violent. Il est important que les maires, qui sont les élus de terrain, puissent dire au président de la République qu'ils sont là aussi pour l'accueillir et pour discuter avec lui des problématiques qui aujourd'hui nous préoccupent.

Il vient pour parler Éducation nationale, visiter le collège de Ganges que vous connaissez bien ?

Oui, je le connais bien parce que j'y enseigné 18 ans. Alors moi, je crois que c'est essentiel qu'il vienne dans un établissement scolaire, et qu'il discute avec les enseignants. Vous savez, c'est un métier difficile, aujourd'hui peu attractif. Les salaires sont très, très bas dans l'éducation nationale. C'est un métier qui est peu considéré socialement aujourd'hui mais c'est un travail souterrain, anonyme et pourtant extrêmement efficace. Le collège de Ganges a un public compliqué et pourtant il a d'excellents résultats. C'est donc que quand il y a une équipe fidélisée qui se sent bien au travail, on peut réussir à ce que l'école soit de nouveau une école de la réussite. Alors s'il est là pour entendre ce message, s'il est là pour dire merci aux enseignants qui travaillent d'arrache pied pour que les enfants se sentent bien au collège ou à l'école primaire d'ailleurs, eh bien, c'est déjà pas mal.

Vous allez lui donner un petit dossier au passage ?

Il ne s'agit pas de brouiller les pistes. Il est là pour l'éducation nationale et surtout, il est là pour échanger avec les enseignants et pas forcément avec le maire de Ganges. Mais je vais quand-même lui remettre un dossier pour lui parler de trois choses.

Il y a d'abord la question des brigades mobiles de gendarmerie qui sont absolument nécessaires sur le territoire. Nous avons candidaté. J'espère qu'il fera le bon choix.

Deuxième chose, il y a la question de la suspension de la maternité de Ganges qui nous préoccupe beaucoup. Il est informé parce que ma collègue du Vigan lui avait déjà donné un dossier en main propre au moment du congrès des maires à l'Elysée. Mais on va quand même lui donner dans le dossier le fait qu'il faut qu'il reste vigilant là dessus, et notamment sur le maillage de la santé en pays rural. Parce que dans le pays rural, il y a l'éloignement évidemment, qui pose un souci considérable.

"Je vais lui laisser un dossier sur la fracture numérique, le recensement par internet ne permet pas à tout le monde de faire les démarches, résultat on perd officiellement des habitants alors qu'en réalité on en a gagné"

Et puis il y a une troisième chose, c'est la fracture numérique. Le recensement cette année se fait exclusivement par ordinateur sur internet. Et comme on ne peut pas vérifier si les démarches ont été faites par les gens, eh bien, je me retrouve avec un recensement à 3700 habitants alors que nous sommes 4200 et que certainement on a gagné des habitants entre les deux recensements. Donc c'est une vraie inquiétude. Ca paraît tout à fait anodin de déranger le président de la République pour ça, mais ça ne l'est pas pour des raisons de dotation globale pour nous (la dotation financière de l'Etat est proportionnelle au nombre d'habitants) mais ça ne l'est pas non plus aussi pour pour le pays. Parce qu'on va se retrouver peut être avec moins d'habitants alors qu'on en a plus. Le recensement par le numérique n'est pas facile à faire, je l'ai fait moi même et j'ai mis un petit quart d'heure alors que j'ai l'habitude de l'ordinateur. Donc imaginez des personnes âgées qui ne savent même pas ouvrir un ordinateur et ce n'est pas du tout péjoratif. Après, il y a aussi une inquiétude sur le numérique. "Est ce que je ne vais pas avoir mon fichier qui va partir sur d'autres services?" Beaucoup s'inquiètent sur les transferts de données. Je pense que le président de la République n'est pas informé de ça et donc il faut qu'il le soit dans le petit dossier qu'on va lui donner, ça y sera.

En terme de sécurité, c'est beaucoup de travail pour vous d'accueillir le Président de la République ?

C'est beaucoup de travail pour nous parce que d'abord, on doit être en relation avec les services de la préfecture au quotidien et toutes les heures, nous avons réquisitionné énormément de personnel et surtout, on a réquisitionné beaucoup de matériel. Et pour une petite ville comme Ganges de 4000 habitants, vous imaginez que pour quelques centaines de mètres, on n'a pas forcément le matériel adéquat. On s'est fait prêter des barrières par les communes voisines. Et puis heureusement le président de la République arrive avec des forces de sécurité. Si je n'avais que mes quatre policiers municipaux pour assurer sa sécurité, je serai très très inquiet effectivement.

Il va bien sûr y avoir des manifestations, cela ne vous inquiète pas ?

Il y a des manifestations, mais c'est le droit des gens de manifester. Je pense que c'est un droit essentiel. Moi, ce que je recommande, c'est que si on veut manifester et que l'on veut dire les choses, le mieux, c'est de les dire en essayant d'être aussi entendus. Moi, vous savez, quand on me parle en hurlant, que ce soit à la mairie ou dans la rue, j'ai du mal à écouter. Il faut que les gens apprennent dans notre société à s'écouter et à discuter calmement. Ce serait bien qu'on revienne sur un peu de paix civile. Vous savez, dans mes services à l'état civil, ça devient un métier à risque. J'ai été obligé de protéger mes services d'accueil dans une mairie de 4000 habitants, ils sont derrière du plexiglas. Parce que dès qu'on ne répond pas à la demande dans la minute, c'est tout de suite les hurlements.

Là, les services assureront le calme sans qu'il y ait de violence de part et d'autre. Ça se passera bien. On est dans un territoire rural où on se connaît toutes et tous. Donc s'il y a un souci, j'irai à la rencontre des gens qui manifestent pour leur dire que si jamais ils ont un message à faire passer au président de la République, je le ferai avec plaisir.

Et vous savez comment vous allez vous habiller pour recevoir le président ?

Oui, je vais mettre un costume et une cravate exceptionnellement. Je n'en mets pas toujours dans des cérémonies, notamment les mariages. Mais c'est vrai que pour accueillir le président de la République, je me dois quand même d'être dans un costume conforme à la tradition.

loading

À lire aussi Emmanuel Macron en visite à Ganges, dans l'Hérault, ce jeudi