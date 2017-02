Michel Issindou : "Je ne rêve pas de chaussons, de charentaises et de la télé"

Si les députés finissent leur mandat officiellement en juin, c'était le dernier jour des travaux législatifs à l'assemblée hier. Michel Issindou, élu de la 2e circonscription, a quitté son siège pour la dernière fois.

Après deux mandats à l'Assemblée nationale, Michel Issindou raccroche les crampons : "Je vais attaquer la 3e mi-temps de ma vie, avec plus de liberté après 22 ans de vie publique, en grande partie consacrée aux autres." Sa carrière politique avait démarré à la municipalité de Gières en 1995, comme conseiller puis maire de la ville.

L'ancien maire de Gières se souvient avec nostalgie des moments passés à l'assemblée. En l'espace de 10 ans, il aura effectué l'aller-retour à Paris 450 fois. Son souvenir le plus marquant restera le moment où il a été rapporteur de la réforme des retraites, à l'automne 2013. "C'était un moment de relation forte entre le Premier ministre, Jean-Marc Heyraut, le gouvernement et les collègues, raconte Michel Issindou. Sur un sujet comme les retraites, ce n'était pas évident."

Au moment de se remémorer les temps forts et les plus pénibles, Michel Issindou confie que sa plus grosse déception reste l'épisode de la fronde au PS : "Elle nous a donné le sentiment d'avoir mal gouverné. C'était terrible parce qu'on a énormément travaillé, réformé des secteurs qui intéressent les Français." Benoit Hamon, candidat désigné par la primaire pour l'élection présidentielle, faisait partie des frondeurs. De fait, Michel Issindou "lui en veut. Je fais partie des légitimistes et des loyaux, et ça a été vraiment dur à vivre".

Maintenant, c'est la retraite pour Michel Issindou. Une retraite active : "Je ne rêve pas de chaussons, de charentaises et de la télé, surtout pas !".

Il termine son mandat sur une bonne note : l'agence La Rumeur publique le classe dans le top 10 des députés les plus influents à l'Assemblée nationale.