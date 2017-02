Michel Issindou ne se sent pas de faire campagne pour Benoît Hamon

Loyal envers François Hollande et Manuel Valls, fier du bilan du quinquennat, Michel Issindou, député socialiste du sud-grenoblois fait parti des vingt députés qui ont fait valoir un "droit de retrait" suite à la victoire de Benoît Hamon à la primaire.

"Je ne crois pas en son projet je ne vais pas pouvoir le vendre" voilà comment Michel Issindou, député PS de l'Isère, justifie sa décision de ne pas faire la campagne de Benoît Hamon, en tous cas, pas tant que le vainqueur de la primaire de la gauche n'aura pas donné des gages à toutes les sensibilités du parti. Michel Issindou fait donc parti des vingt députés qui assument le fait de prendre du recul, sans pour autant remettre en cause la légitimité de celui qui est désormais le candidat socialiste, Benoît Hamon.

"Je ne peux pas aller battre les marchés ou les salles publiques pour aller vendre le revenu universel auquel je ne crois pas"

— Michel Issindou, député PS de l'Isère

S'il concède qu'il votera certainement pour Benoît Hamon, Michel Issindou refuse en l’état actuel de mouiller la chemise : "Je ne peux pas aller battre les marchés ou les salles publiques pour aller vendre le revenu universel auquel je ne crois pas" explique sur France Bleu Isère l'élu isérois, libéré de toutes contraintes puisqu'il ne se représentera pas aux législatives de juin.

"Je n'ai pas grand chose en commun avec Jean-Luc Melenchon" mais pas non plus la tentation Macron"

— Michel Issindou, député PS de l'Isère

Michel Issindou reconnaît aussi avoir été déçu que les premiers mots de Benoît Hamon, dimanche soir, ne soient pas destinés aux différentes sensibilités du parti socialiste, mais plutôt aux amis amis de Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. "C'est un autre facteur de désaccord, je n'ai pas grand chose de commun avec Jean-Luc Mélenchon, je refuse ces gens qui dénigrent notre bilan. Tout n'a pas été parfait mais beaucoup de choses ont été faites" rajoute l'élu PS. "Hamon ne pourra pas s'écarter aussi fortement du bilan, dire que tout ce qui a été fait était nul et aller chercher du secours chez Mélenchon en oubliant que ses premiers alliés ce sont les 40% qui ont voté pour Manuel Valls."

Pour autant Michel Issindou n'entend pas quitter le parti socialiste au sein duquel il milite depuis des années. "Je n'ai pas du tout, non plus, la tentation Macron" rajoute Michel Issindou qui conclu ainsi : "Benoit Hamon a gagné, c'est incontestable, je voterai vraisemblablement pour lui, car d'ici là , il aura trouvé des compromis acceptables et défini un programme présidentiel présentable, je l'espère en tous cas."

