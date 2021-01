"Les Français ne pardonneront pas au gouvernement sa gestion du Covid", Michel Larive, député LFI de l'Ariège

Sous le feu des critiques, le Premier Ministre donnera ce jeudi soir des détails sur la stratégie vaccinale française. Michel Larive, député France Insoumise de l'Ariège, était l'invité de France Bleu Occitanie. Il attend plus de transparence et de planification.

Michel Larive, député LFI de l'Arirège a d'abord réagi sur France Bleu Occitanie à propos de la situation aux Etats-Unis, ces quatre morts pendant l'invasion du Capitole à Washington par des militants pro-Trump. "J'ai toujours pensé que cet homme était l'un des plus dangereux du monde. En France, il faut regarder avec attention ces images. La démocratie, c'est une conquête, il faut la gagner. Rien n'est impossible partout ailleurs".

"Le gouvernement responsable depuis le scandale des masques et le second confinement"

Le député LFI attend lui aussi avec impatience les mots de Jean Castex ce jeudi lors d'une conférence de presse. "Après le scandale des masques et le second confinement sans planification, on peut s'interroger sur la responsabilité du gouvernement."

On nous dit depuis le mois d'août qu'on sera sauvés grâce au vaccin en décembre-janvier. Or on plafonne à 10.000 vaccinés. Les Français ne pardonneront pas l'incompétence du gouvernement.

Michel Larive regrette le "manque de transparence" et fustige un "conseil de défense opaque".

Sur la non-réouverture des remontées mécaniques des stations de ski ce 7 janvier, le député de l'Ariège s'interroge. "On vous interdit de faire la queue à l'extérieur avec un masque dans un même endroit où vous pourrez faire la queue dans les commerces, endroits clos.". Michel Larive propose une réouverture progressive des télécabines et des remontées mécaniques. "C'est beaucoup moins dangereux que de s'entasser sur un quai de métro, participer à la messe de Noel à 750 à Levallois-Perret ou aller voir Miss France dans un grand magasin".

Jean Castex doit prendre la parole ce jeudi soir à 18 heures lors d'une conférence de presse lors de laquelle il devra défendre la stratégie vaccinale du gouvernement et "donner le plus de visibilité possible aux acteurs qui en ont besoin, avec une part d'inconnu qui demeure sur la circulation du virus", selon les mots mercredi du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.