Michel Moine maire d'Aubusson candidat à un 4° mandat

Il dit avoir hésité à se lancer, mais sa décision est prise "par amour pour Aubusson", et pour mener des projets tournés vers l'environnement. Michel Moine, maire d'Aubusson est candidat à sa propre succession et brigue un 4° mandat.

Aubusson, France

"Je n'ai jamais eu de campagne facile, sourit Michel Moine, sauf peut-être la première fois en 2001."

A 57 ans, le maire d'Aubusson est candidat a un 4° mandat "J'ai hésité jusqu'au dernier moment, mais je me lance par amour pour la ville."

Par amour, et sans doute aussi pour donner tort à ses détracteurs. Le mandat actuel de Michel Moine a été houleux. Il est toujours poursuivi en justice pour l'affaire de faux en écriture de la Communauté de communes de Creuse Grand Sud et risque un procès en assises.

"Je ne suis pas mis en examen"

Pour se défendre, il a démissionné de la présidence de cette collectivité, et clame encore et toujours son innocence.

"Je ne suis pas mis en examen, rappelle Michel Moine, d'ailleurs où en est la procédure ? Mes avocats ont demandé l'annulation des poursuites et nous n'avons pas de réponse."

Depuis le printemps dernier, c'est à la Cour d'appel de Limoges de se prononcer sur la suite à donner à cette affaire.

Le centre AquaSud à Aubusson © Radio France - Olivier Estran

Aucun enrichissement personnel dans ce dossier, mais les 4 millions d'euros empruntés pour masquer un déficit lié à la construction du centre Aquatique d'Aubusson pèsent toujours lourd dans les finances publiques.

Dans un rapport publié le 11 juin 2018, la Chambre Régionale des Comptes épingle a plusieurs reprises la gestion de la commune depuis 2012:

Un endettement par habitant supérieur à 3 fois la moyenne nationale jusqu'en 2014, des lacunes dans le comptage des effectifs et des aides fournies aux associations, des dépenses engagées au delà de crédits ouverts et comptabilisés sur l'exercice suivant, et des délais de paiement trop longs (plus de 30 jours) pour les fournisseurs.

La Chambre note également que les impôts locaux ont augmenté de 16% à Aubusson entre 2012 et 2017.

"Nous sommes moins endettés qu'en 2001"

"On a fait beaucoup d'investissements, se défend le maire, avec notamment la création de la Maison de l'Emploi et de la Maison des Sports. On a redressé la barre, la commune est moins endettée qu'en 2011, les fournisseurs sont payés en 13 jours, aujourd'hui les fondamentaux sont bons."

L’écologie comme axe de campagne

La liste de Michel Moine est en cours de constitution. Il y aura sans aucun doute certains de ses actuels conseillers, mais il ne précise pas encore lesquels et de nouveaux venus.

Cette nouvelle candidature est placée sous le signe de l'écologie. La liste de Michel Moine s'appellera "Aubusson Naturellement" ou "Naturellement Aubusson".

"On a déjà prouvé qu'on était engagé en ce sens" explique l'élu : "Avec l'éco-pâturage mené sur les bords de la Creuse pour lutter contre la Renouée du Japon (plante invasive) , la mise en place de ruches municipales, et le bannissement des couverts et gobelets en plastique pour les activités communales et associatives."

Dans son éventuel prochain mandat, Michel Moine prévoit la construction d'un éco-quartier à La Chassagne, mais aussi les rénovations du hall polyvalent et de la mairie actuellement fermée car trop vétuste.

La mairie historique est fermée. Trop vétuste, elle doit être rénovée © Radio France - Olivier Estran

Face à Jean Auclair ?

Au cours de sa nouvelle campagne, Michel Moine devrait retrouver un adversaire bien connu en politique:

Jean Auclair, maire de Cressat, ex-député UMP de la Creuse entame lui aussi sa campagne pour Aubusson, et affirme qu'il sera candidat. Une première réunion privée est prévue ce lundi 9 décembre.

Autre prétendant : Jean-Luc Pissaloux, professeur de Droit Public à l'institut de Sciences Politiques de Lyon est aussi sur les rangs, encouragé par Gérard Chabert, maire de Saint-Maixant, adversaire politique farouche de Michel Moine.

La permanence de Jean-Luc Pissaloux, dans la Grande rue d'Aubusson © Radio France - Olivier Estran

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochain.