Michel Raison, les derniers jours du Sénateur de Haute-Saône qui arrête sa carrière politique

Le 5 novembre 2020 il va fêter ses 71 ans, le sénateur Haut-Saônois Michel Raison a décidé de mettre un terme à sa carrière politique. Il s'agit d'un choix mûrement réfléchi. Il ne sera donc pas candidat ce dimanche 27 septembre à l'élection pour renouveler 172 des 348 sièges de sénateurs et sénatrices.

Michel Raison, un sénateur à l'ancienne

Sa voix est facilement identifiable, un timbre assez aigu dont il sait jouer pour se faire entendre dans une assemblée. Mais la capacité à se faire écouter dans un hémicycle c'est surtout sa façon d'aborder ses dossiers par le coté logique. Une logique implacable qui déjà lorsqu'il était député lui avait permis de gagner des causes.

Le grand public l'a découvert lorsqu'il a combattu les 80 Km/h. Michel Raison n'est pas un fan de vitesse au volant, mais sa grande logique et ses arguments ont été implacables lorsque le Sénat a dû rendre un rapport sur cette mise en application du 80km/h généralisé. Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière n'avait pas une carrure suffisante face à un Michel Raison dont les arguments développés ont fait mouche.

Ici dans l'hémicycle, Michel Raison fait une visite du Sénat à un couple de Haut-Saônois. © Radio France - Jean-François Fernandez

Des amendements qui ont tout changé

Cette grande logique, c'est ce qui a fait la marque de fabrique de Michel Raison durant de longues années. Au lieu des 80 km/h, il préfère se souvenir d'un amendement déposé concernant une obligation de détenir le permis de conduire poids lourds pour conduire un tracteur agricole. Le projet de loi élaboré dans des bureaux Parisiens ne tenait pas compte de la réalité du monde rural. "Un employé communal agriculteur avait le droit de conduire son tracteur le matin dans son exploitation, mais pas l'après-midi lorsqu'il travaillait pour sa commune" explique Michel Raison. De même pour les concessionnaires de tracteurs qui n'avaient pas le droit de conduire les tracteurs qu'ils réparaient pour les tester avant leur sortie du garage.

Michel Raison tient sa carte électronique nominative du vote "POUR" au Sénat. © Radio France - Jean-François Fernandez

Le monde paysan

Agriculteur devenu homme politique, Michel Raison a toujours défendu les dossiers agricoles. Un terrain qu'il connait bien et dont il a toujours défendu la cause. C'est peut-être Gérard Larcher, le président LR du Sénat qui parle le mieux de son ami Michel Raison. Vétérinaire pour Chevaux Gérard Larcher à le même point commun que Michel Raison : l'agriculture et le monde Paysan.

"Vous faites une journée du salon de l'agriculture avec Michel Raison, on l'a fait pendant 6 ans, et vous vous en souvenez. C'est une journée extraordinaire parce que à la fois il vous donne des clés de compréhension, et cette dimension de convivialité c'est pas simplement se faire plaisir, c'est aussi mieux comprendre la vie des hommes et des femmes", explique Gérard Larcher.

Michel Raison reçu par Gérard Larcher dans ses appartements au Sénat. © Radio France - Jean-François Fernandez

Gérard Larcher parle de Michel Raison Copier

Michel Raison a commencé sa carrière politique en 1998 :

1998 - 2004 : vice-président du Conseil Régional de France-Comté

2001 - 2005 : 1er adjoint au maire de Saponcourt

2002 - 2012 : député de la Haute-Saône

2004 - 2008 : conseiller régional de Franche-Comté

2005 - 2008 : Conseiller municipal à Saponcourt

2008 - 2015 : en raison de la loi cumul de mandats, démissionne de la mairie de Luxeuil-les-Bains

2014 - 2020 Sénateur de Haute-Saône

Les cartons

Michel Raison a commencé à faire ses cartons la semaine dernière, ce mardi 22 septembre 2020 il termine les derniers dans le bureau de son assistance parlementaire. "C'est pas tout mon investissement en politique (ces cartons) mais c'est tout mon investissement au Sénat, et c'est surtout les derniers cartons de ma carrière politique", explique Michel Raison.

Michel Raison fait ses cartons dans le bureau de Charlotte son assistante parlementaire, avec Loïc Laborie son attaché parlementaire © Radio France - Jean-François Fernandez

Ecouter le reportage Copier

Pas de fierté particulière

Au moment de regarder dans le rétroviseur d'une vie politique, lorsqu'on demande à Michel Raison s'il estime avoir laissé une trace de son passage ou s'il à une fierté, il répond : "Je n'ai pas de fierté particulière, j'ai rempli ma mission avec le plus de conscience possible, comme le fait un carrossier qui toute sa carrière a redressé des tôles, il n'a pas de fierté mais son travail a été utile".

Vue de la salle des conférences au Sénat © Radio France - Jean-François Fernandez

Il gardera toujours un œil sur la politique

Michel Raison qui va retrouver à 100% sa ville de Luxeuil-les-Bains dont il a été maire explique ne pas savoir comment être utile après (sa retraite du Sénat), "ce dont je suis sûr c'est que je serais toujours très attentif à ce qui va se passer dans la vie politique nationale et de mon département.

Le 30 octobre, Michel Raison a prévu d'être présent pour l'installation du nouveau Sénat. Ce jour là il rendra définitivement les clés et badges. Le nom sur son pupitre dans l'hémicycle sera retiré et remplacé par celui d'une nouveau sénateur.

Le pupitre de Michel Raison dans l'hémicycle. © Radio France - Jean-François Fernandez

Pour cette élection sénatoriale 2020, il y a 10 candidats en Haute-Saône :

Alain Joyandet, LR sortant

Olivier Rietman, LR

Gaëlle Galdin, "gauche de progrès"

Franck Tisserand, divers droite

Maryse Portaz, PCF

Benoît Germain, PCF

Sébastien Mancassola, divers gauche

Maxime Petigny, candidat libre

Patrice Lombard, RN

André Kornmann, indépendant