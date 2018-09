Grenoble, France

L'information a filtré dans le week-end sur le site du Dauphiné libéré, le sénateur LR Michel Savin ancien maire de Domène s’intéresse aux municipales de 2020 à ... Grenoble.

Invité sur France Bleu Isère ce lundi matin, initialement pour parler des coupes budgétaires du gouvernement dans le monde sportif, Michel Savin a confirmé qu'il "rencontre et consulte des grenoblois et réfléchit à l’émergence d'un rassemblement pour redonner à Grenoble son lustre d'antan." Michel Savin dit partir de deux constats : "Grenoble a décroché dans de nombreux domaines ces dernières années, il faut donc construire un projet alternatif à la politique menée par la majorité Piolle, et l'offre qui semble se dessiner à dix- huit mois du scrutin n'est pas satisfaisante" selon lui. Vise-t-il Alain Carignon ? A droite l'ancien maire et ancien ministre est en effet déjà parti en campagne en lançant des forums citoyens. S'agit-il de ne pas lui laisser le champ libre ? Les deux hommes ne s'apprécient guère et se sont vertement opposés il y a dix ans pour la présidence de l'UMP en Isère. Mais Michel Savin assure que "ce n'est pas une question d'homme. Une élection municipale c'est d'abord une équipe et un projet" conclu-t-il. Officiellement il n'est pas question de rejouer le match Savin / Carignon qui avait déchiré la droite iséroise. Il prendra sa décision au plus tard en fin d'année.