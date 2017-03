Michel Vauzelle appelle les députés socialistes à se rassembler autour de Benoît Hamon

L'ancien président de la région PACA et député d'Arles soutient fermement Benoît Hamon dans la course à la présidentielle. Il critique également l'attitude de Christian Estrosi, son successeur à la tête de la région, dans le dossier de l'Assemblée de la Méditerranée.

Manuel Valls a fait son retour en politique ce mardi 28 février, en réunissant ces proches à Paris. Pas de consignes claires. Mais de plus en plus de réformistes socialistes semblent tentés par l'aventure "Macron" au détriment du candidat investi par le PS.

Pour l'ancien Garde des Sceaux, Michel Vauzelle, pas question de remettre en cause son soutien à Benoît Hamon : "Je n'ai pas à juger la position des députés socialistes, mais il y a une règle du jeu. Celle de la primaire. On doit se rassembler autour du candidat choisi, c'est ce qu'a fait la droite".

"Macron gouvernera forcément avec la droite"

Et le député PS a des mots durs pour les adversaires de son champion : "Je ne comprends pas qu'on ne soutienne pas à fond notre candidat face à l'extrême-droite de Marine Le Pen, face à la droite très dure de François Fillon qui a révélé une personnalité indigne de la Présidence (à travers l'affaire des emplois présumés fictifs de sa famille) et face à Emmanuel Macron dont on ne sait pas ce qu'il représente et qui gouvernera forcément avec la droite".

Marseille, l'occasion de devenir capitale française de la Méditerranée

Autre sujet qui agace Michel Vauzelle : Marseille n'accueillera pas le siège de l'assemblée de la Méditerranée (qui regroupe les parlementaires de nombreux pays méditerranéens). La majorité des votants a voté "pour" mais il fallait les 4/5e. Et pour Michel Vauzelle, Christian Estrosi en est responsable : "Je suis déçu par son attitude. Pendant mon mandat, nous avons voulu que Marseille soit capitale méditerranéenne face à Barcelone et à d'autres villes. Pour cela, il fallait le Musem, ce qui a été fait.

L'autre volet de cette stratégie a échoué car Christian Estrosi a changé d'avis. Il était d'accord pour accueillir le siège de cette assemblée à la Villa Méditerranée et il s'est mis à parler de la reconstitution d'une grotte dans cet espace. Entre reconstituer une grotte et faire de Marseille la capitale française de la Méditerranée, c'était compliqué de faire les deux et Marseille ne reverra malheureusement pas cette possibilité".