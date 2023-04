Michel Vendra succède à Christian Coigné comme maire de Sassenage

Michel Vendra, 48 ans, directeur de projet informatique, a pris hier soir les rênes de la commune de Sassenage, un peu plus de 11 000 habitants dans la banlieue de Grenoble. Celui qui était jusque-là adjoint aux associations, au sport et à la culture, a été choisi par la majorité municipale pour succéder à Christian Coigné. Ce dernier, maire depuis 2001, a décidé de jeter l'éponge en disant ressentir de la lassitude et de la fatigue. Il a aussi été marqué par sa condamnation en 2022 pour prise illégale d'intérêts dans une affaire de logement appartenant à la ville . Affaire qui est désormais en cassation. Qui est le nouveau maire de Sassenage ? Pour le découvrir Michel Vendra était l'invité de France Bleu Isère ce vendredi 28 avril.

ⓘ Publicité