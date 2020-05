Le "oui mais" de Michel Vergnier, président des maires creusois, à un second tour des municipales en juin

"Tout le monde souhaite que le processus électoral aille à son terme". Michel Vergnier, le président de l'Association des Maires et Adjoints de la Creuse veut en finir "le plus rapidement possible parce qu'explique-t-il, on est aujourd'hui dans une période difficile, transitoire où il faut quand même prendre des décisions". Le maire de Guéret rappelle qu'il a toujours souhaité que le 1er tour soit maintenu. Mais il s'interroge pour la suite. "Il faudra des garanties pour organiser ce second tour. On va nous imposer des conditions draconiennes". Et poursuit-il, il faudra permettre "l'accès au vote pour tous et toutes, y compris pour les plus fragiles, les personnes âgées qui sont très attachées à ce droit de vote. Donc, moi je dois avouer que j'ai des craintes" .

Le risque d'une faible participation

Michel Vergnier redoute que les électeurs comme le 15 mars dernier, ne se déplace pas en nombre. "Les électeurs sont moins pressés peut-être que les candidats et moi je crois, je le dis, qu'il faut que cette élection se déroule dans de bonnes conditions. Je crains qu'il n'y ait une forte abstention équivalente au premier tour ce qui fragilisera le résultat forcément. Il y aura des équipes qui seront élues, mais elles seront élues dans des conditions qu'on ne peut pas appeler normales".

Et de manquer d'assesseurs

Michel Vergnier craint de ne pas pouvoir réunir suffisamment de monde pour tenir les bureaux de vote le 28 juin. "Les premiers contacts que j'ai pris me le montrent. Je l'ai signalé d'ailleurs. On fait des conférences régulières avec la préfète de la Creuse avec qui on travaille en partenariat parfait. Et je lui disais, il y a 48 heures de faire remonter ces difficultés. Parce que moi ceux que j'ai interrogé, me disent : non, non je suis venu la dernière fois, mais cette fois je ne viendrai pas ! Donc je ne sais pas comment on pourra trouver des assesseurs. En plus, nos services municipaux, dans ce moment de reprise sont surchargés et on va encore leur donner un travail supplémentaire" .

La prime aux sortants ?

Un second tour après deux mois de confinement et un moment inédit dans nos vies, peut-il avantager, les élus déjà en place qui sont aux manettes et ont géré la crise ? "Je ne sais pas, mais franchement ce n'est pas l'enjeu en ce moment. Les gens ne sont pas dans ce moment là. Et moi je fais confiance aux électeurs. Ils savaient qui j'étais avant, ils savent qui je suis aujourd'hui. Voilà, je ne me pose pas cette question : est-ce que c'est électoral ou pas ? Parce que il y a des priorités, il y a des gens qui souffrent et qu'il faut aider. Il faut être là, à leur côté et quand on leur parle d'élection, vous savez ce n'est pas ce qu'ils ont dans la tête en ce moment. Il faut en finir avec ce processus, on s'adaptera à la situation, mais c'est mon sentiment personnel, fin juin c'est peut-être un peu trop tôt".