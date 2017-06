Michel Vergnier, candidat du Parti Socialiste

Le député sortant, 70 ans, brigue un 5ème mandat. Contre vents et marées, Michel Vergnier continue d'incarner l’aile gauche d'un parti, le PS, en pleine décomposition.

Depuis des années, Michel Vergnier est un proche de Benoit Hamon. Il a soutenu le député des Yvelines dès l’annonce de sa candidature à la primaire du PS et de ses alliés en vue de la présidentielle.

Les valeurs de Michel Vergnier sont celles qu’André Lejeune avait défendues des années avant lui. Les 2 hommes, l’actuel et l’ex-député-maire de Guéret, avaient en commun des origines ouvrières... ils étaient Emmanuellistes, opposés au social-libéralisme.

Michel Vergnier a voté NON au référendum sur le traité européen de 2005, alors que le Parti Socialiste avait fait campagne pour le OUi. De la même manière, le député de la Creuse a pris ses distances avec les différents gouvernements de Manuel VALLS. Sans être frondeur, il a critiqué le virage libéral de 2014… et plus récemment les termes de la loi travail, finalement imposée par le 49.3.

Michel Vergnier est l’auteur d’une proposition de loi, très symbolique à l’époque en 2011... elle visait… à instaurer un bouclier rural alors que la droite mettait en place un bouclier fiscal pour les très hauts revenus. Sa proposition de loi, rejetée par le pouvoir de l’époque, prévoyait des mesures pour développer les services publics de proximité et le dynamisme économique. Dans son tract de campagne, Michel Vergnier se définit d’ailleurs comme un défenseur des territoires !!