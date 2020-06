Le candidat LR, Michel Bissière interpelle l'Etat après des coups de feu tirés en centre-ville d'Avignon

Michel Bissière, Conseiller Régional délégué à la Création artistique du Vaucluse et candidats aux élections municipales d'Avignon en 2020. Avignon (Vaucluse), le 19 novembre 2019.

Des coups de feu ont réveillé certains habitants du quartier de la Reine-Jeanne à Avignon, dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juin. Une centaine de douilles ont été retrouvées au sol et au moins une personne a été blessée. Le candidat LR à la mairie d'Avignon, Michel Bissière réclame de toute urgence des mesures fortes, afin, dit-il "de faire cesser cette monté de violences dans les quartiers".

"A l’heure où certains jugent globalement la Police, à qui je renouvelle toute ma confiance, je demande à la ville de mettre immédiatement la mise en place des moyens humains et matériels pour aider le travail d’enquête de la Police." Michel Bissière demande également au préfet de Vaucluse, au procureur d'Avignon et au directeur départemental de la sécurité publique "de mener une action ferme, continue et résolue sur ce quartier."

Au lendemain des élections municipales, il reviendra au maire de convoquer un Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance indique le candidat LR.