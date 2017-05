Michele Rivasi dit oui à Nicolas Hulot au gouvernement

La députée européenne EELV du Sud-Est espère que l'ex-animateur de télévision Nicolas Hulot entrera au gouvernement.

Michele Rivasi, députée européenne EELV du Sud-Est, était l'invitée de France Bleu Provence ce mercredi matin.

France Bleu Provence - Le gouvernement qui tarde à se former, ça vous étonne ?

Michele Rivasi - Non, ça n'est pas du zapping, c'est très important de former un gouvernement. Si on a des gens comme Nicolas Hulot, Corinne Lepage - ce sont des gens en qui j'ai confiance et que je connais très bien et qui ont une vraie dimension de prise en compte de l'écologie - c'est pas grave d'attendre. Le tout, c'est d'avoir un bon cocktail qui aille sur l’intérêt général et non sur les intérêts particuliers. Alors qu'ils vérifient le CV des gens, s'ils ont bien déclaré leur patrimoine ou payé leurs impôts, je trouve que c'est très important.

Nicolas Hulot, s'il est nommé ministre pourrait avoir un rôle transversal dans tous les ministères, ça vous semble souhaitable ?

C'est de la cohérence. Vous ne pouvez pas dire "on va se bagarrer sur le réchauffement climatique" et en même temps mener une politique où vous allez développer, par exemple, les bus comme l'a fait monsieur Macron. Il faut quelqu'un qui s'assure qu'il y a une cohérence dans les politiques publiques. Un homme comme Nicolas Hulot pourra faire en sorte qu'il y ait une vraie politique pour l'avenir qui sera impulsée par ce gouvernement.

Ce gouvernement dirigé par Edouard Philippe qui est passé par Aréva, ça vous dérange ?

Ah oui ça me gène ! Quand j'ai vu ça, je me suis dit : "bonjour la transition énergétique, bonjour le développement du nucléaire". Dans tant d'autres pays européens, on développe les énergies renouvelables et ce qui bloque à chaque fois, c'est la France. Alors je me dis qu'avoir un Premier ministre qui vient d'Aréva, ce n'est pas un très bon signal.

Vous comprenez que des élus soient tentés par l'investiture de La République En Marche, comme par exemple le député EELV de Gardanne François Michel Lambert ?

Je ne parle pas de cette personne qui pour moi est "l'écolo zéro". On s'est toujours fritté sur le problème d'Altéo et des boues rouges : lui il préférait s'allier avec les syndicalistes pour supprimer l'épandage des boues au niveau des calanques. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a plus rien d'écologiste, alors qu'il aille où il veut, ça n'est pas mon problème.