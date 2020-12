"Michèle Rubirola est la première victime du Printemps Marseillais" (Renaud Muselier, président LR PACA)

Marseille s'est réveillée sans maire ce mercredi matin. Michèle Rubirola a décidé de laisser son fauteuil, elle veut prendre le poste de 1ere adjointe et souhaite que Benoit Payan devienne le maire de Marseille. Mais il doit être élu lors du conseil municipal lundi prochain. D'ici lundi le temps sera sans doute long et à gauche comme à droite les élus réagissent face à ce rebondissement. Le président de région Sud PACA Renaud Muselier n'est pas vraiment d'accord avec le changement annoncé.

C'est quand même très surprenant qu'elle veuille garder le poste de 1ere adjointe. Si on est fatigué et qu'on ne peut pas assumer les responsabilités et bien on s'en va. On ne fait pas les choses à moitié - Renaud Muselier