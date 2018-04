Epinal, Épinal, France

Des partisans de Jean-Luc Mélenchon (France Insoumise), des communistes, des militants d'Europe-Ecologie-Les-Verts, des membres du NPA... Le pique-nique "unitaire", organisé place pinau à Epinal (Vosges), a fait fleurir des étiquettes et des slogans nombreux. Mais on ne peut pas dire que le ciel bleu a mobilisé la foule des grands jours.

Plusieurs associations et organisations d'extrême gauche ont choisi de mettre sur pied une "manifestation de droite", autrement dit une caricature mettant en scène des costumes et des cravates pour stigmatiser "la politique libérale d'Emmanuel Macron".

Des slogans inspirés contre le "libéral" Emmanuel Macron

Sous le soleil franc des Vosges, un petit air de mai 68 et des slogans inspirés : "solidarité avec les banquiers", "CRS = tendresse" ou encore "dépenser plus et penser moins"...

Les manifestants étaient invités à porter un costume-cravate et un masque à l'effigie d'Emmanuel Macron pour un défilé de droite censé dénoncer les mesures libérales du chef de l'Etat. © Radio France - Hervé Toutain

A Epinal, cette épine dans le pied d'Emmanuel Macron s'organise quelques heures avant la réunion publique présidée par le chef de l'Etat, au centre des Congrès de la ville-préfecture des Vosges.

Emmanuel Macron doit lancer, ce mardi soir, "les consultations sur l'Europe". Ce vaste sondage des peuples de l'Union européenne, organisé également chez nos voisins, a été voulu par le président de la République française pour relancer le projet de coopération sur le Continent.

Le résultat de cette consultation populaire pourrait inspirer une éventuelle réforme démocratique des Institutions européennes, sur la base d'un document de travail des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE. Une ambition que les militants de la place pinau d'Epinal ne partagent pas.