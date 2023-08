"Mieux vaut tard que jamais", Gérald Darmanin rencontre les maires des communes touchées par la grêle

Ca faisait plus d'un an qu'ils attendaient. Enfin, ce vendredi 11 août, un membre du gouvernement est venu échanger avec les élus locaux de treize communes touchées par le violent orage de grêle que la Dordogne a connu en juin 2022. Gérald Darmanin s'est entretenu un peu moins d'une heure avec eux, dans une salle de la mairie de Brantôme, commune où il avait rencontré juste avant les sapeurs-pompiers de la nouvelle caserne du Périgord Vert.

La réunion s'est déroulé à huit-clos. Comme pour l'ensemble de sa visite dans notre département, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin n'a voulu répondre à aucune question des journalistes. Mais à la sortie, la majorité des élus locaux se disent satisfaits, au moins d'avoir une présence de l'Etat. "On se sentait seul, jusqu'ici on n'a pas vu grand monde", confirme Guy Piedfert, maire d'Eygurande-et-Gardedeuil.

"Mieux vaut tard que jamais"

Sa commune a d'abord été touchée par l'orage de grêle qui a détruit des toitures, mais surtout par les incendies qui ont suivi et dont l'orage a favorisé la progression. Dans le tour de table, le maire a abordé cette thématique avec Gérald Darmanin. "L'Etat va nous aider à l'indemnisation de ces dégâts, assure-t-il*, on est reconnu c'est le plus important pour nous"*.

Même si l'attente a été longue, l'élu sourit : "j'ai envie de dire, mieux vaut tard que jamais !". A ses côtés, la maire de Vanxains, commune la plus touchée par la grêle, est également présente. Joëlle Saintmartin ne s'attendait à rien. "Je ne comprenais pas pourquoi c'est Gérald Darmanin qui vient, je ne pensais pas que c'était dans ses fonctions", dit celle qui avait lancé un appel au ministre de l'agriculture.

Attendre des actes

La maire ressort finalement satisfaite des échanges. "Il est abordable, ils nous a laissé longuement nous exprimer. Nous avons notamment parlé de la lenteur des procédures pour les assurances et de beaucoup d'autres choses", confie-t-elle.

Selon eux, le ministre n'a formulé aucune réelle promesse, il les a écouté et a dit qu'il reviendrait vers eux. "J'espère avec des solutions pour les chemins, pour la défense des forêts, etc.", déclare la maire de Vanxains. Les élus souhaitent aussi que leurs difficultés circulent dans les différents ministères pour être mieux aidé.