Grenoble, France

"Ils pourront rester jusqu'au 31 mars", affirme Patrick Lévy au sujet des migrants hébergés à l'Université Grenoble-Alpes. Le directeur de l'établissement, nouvellement élu, reste toutefois vague quant à leur sort passé cette date. "La plupart des gens qui sont là sont dans une situation absolument intenable, à cause de la procédure Dublin qui oblige les demandeurs d'asile à retourner dans le pays où ils ont fait leur demande, même s'ils ont été malmenés", concède-t-il.

Après avoir occupé un amphithéâtre, les réfugiés avaient été admis dans un bâtiment inutilisé. L'université leur avait d'abord permis d'y rester jusqu'au 22 décembre, mais a dû céder devant le refus des migrants de quitter les lieux pour un gymnase mis à disposition par la Préfecture. Pour Patrick Lévy, l'université "exerce son devoir de solidarité."

"J'espère que le président tiendra ses engagements"

Face à cette situation, le président de l'UGA dénonce l'inaction des pouvoirs publics. "Nous avons essayé de faire en sorte que des décisions soient prises, mais pour différentes raisons ça n'a pas été accepté", regrette-t-il. Selon lui, les discussions à l'Assemblée et la circulaire Collomb ne sont pas très "favorables" aux migrants. Il rappelle notamment Emmanuel Macron à ses promesses : "J'ai entendu le président de la République et j'espère qu'il tiendra ses trois engagements de solidarité, de fraternité et d'efficacité."

