Marseille, France

Invité de France Bleu Provence matin, le ciénaste Robert Guédiguian a qualifié l'action des militants d'extrême droite de Génération identitaire qui ont bloqué le col de l'Echelle, ce week-end à 1.762 mètres d'altitude à six kilomètres de la frontière italienne dans les Hautes-Alpes, d'"inhumaine".

"J'espère que les gens qui ont fait ça ne dormiront plus jamais." (Robert Guediguian)

"Ce n'est plus de la politique. C'est de l'inhumanité", s'est emporté le réalisateur marseillais, membre du jury du prochain festival de Cannes. "Ils sont indignes de faire partie du monde dans lequel on vit. Ils n'appartiennent pas à l'humanité. Quelqu'un crève sous vos yeux et vous fermez la porte ! C'est inconcevable. C'est horrible, a insisté le cinéaste engagé. J'espère que les gens qui ont fait ça ne dormiront plus jamais".

"Je ne peux pas laisser mourir quelqu'un qui a froid."

"Le vrai problème c'est que des gens meurent dans la neige. C'est le seul problème, a expliqué Robert Guédiguian. D'une manière ou d'une autre, je ne peux pas laisser mourir quelqu'un qui a froid, qui est fatigué, qui est une jeune femme peut-être enceinte, sous mes yeux dans la neige".

Des renforts pour s'assurer du contrôle des frontières

Après cette action, le ministre de l'Intérieur Gérard Colomb a annoncé l’envoi dimanche soir de renforts de police et de gendarmerie "importants" pour "s’assurer du respect absolu du contrôle des frontières" dans les Hautes-Alpes.

Depuis un an, les Hautes-Alpes connaissent une augmentation exponentielle de migrants, essentiellement d'Afrique de l'Ouest. Selon la préfecture, 315 personnes en situation irrégulièreont été refoulées vers l'Italie en 2016 et 1.900 en 2017.

Robert Guédiguian commente l'action de militants d'extrême droite dans les Hautes-Alpes Copier