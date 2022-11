Ocean Viking : l'Italie dénonce une réaction française "agressive", "rupture de confiance" rétorque la France

Après trois semaines d'attente, le bateau humanitaire Ocean Viking a été autorisé à accoster vendredi matin à Toulon afin de débarquer les 230 migrants rescapés qui se trouvaient à son bord. Des hommes, des femmes et 57 enfants secourus au large de la Libye, originaires pour certains de pays en guerre. L'Italie, où le nouveau gouvernement d'extrême droite a durci son discours contre les migrants, lui a refusé l'accès à ses ports, générant une crise diplomatique avec la France qui a décidé de l'accueillir "exceptionnellement" mais a critiqué vertement Rome d'être "très inhumaine".

Invitée de franceinfo , Laurence Boone, secrétaire d'État chargée de l'Europe, a vertement critiqué l'Italie. "Il y a une rupture de confiance", a-t-elle déclaré, reprochant au gouvernement de Georgia Meloni de s'être "affranchi du droit international" et "des règles européennes". Laurence Boone a fustigé une "décision unilatérale qui a mis des vies en danger. On peut se poser la question d'une instrumentalisation de ces vies humaines".

La secrétaire d'État a expliqué que le France "a dialogué plusieurs jours" avec l'Italie en lui rappelant "le droit international" et "le mécanisme européen de relocalisation des demandeurs d'asile". "Plus de la majorité des pays européens se sont mis d'accord cet été pour dire qu'effectivement, les migrants sont dans une situation très embêtante. On s'est mis d'accord pour résoudre ça en Européens." Le mécanisme trouvé consiste à répartir sur le territoire européen les réfugiés arrivés dans un pays et à aider financièrement les pays qui les accueillent.

Les migrants rescapés répartis dans onze États européens

Sur Twitter, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a déclaré qu'à "cette heure, 11 États européens se sont déjà engagés à reprendre 175 des 234 passagers". "La France peut compter sur le soutien de ses partenaires. Nous les en remercions chaleureusement. La solidarité européenne est une réussite", écrit-il également.

Une réaction française "agressive, incompréhensible et injustifiée"

La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a dénoncé vendredi une réaction française "agressive, incompréhensible et injustifiée", rappelant que son pays a accueilli cette année près de 90.000 migrants alors que les pays européens qui s'étaient engagés à l'aider et à prendre en charge 8.000 personnes n'en avaient finalement accueilli que 117. Paris a annoncé des mesures de rétorsion envers Rome qui a refusé de faire accoster un navire transportant des migrants, contraignant la France à l'accueillir. En guise de protestation, la France a décidé de suspendre "à effet immédiat" l'accueil prévu cet été de 3.500 réfugiés actuellement en Italie.

Georgia Meloni a toutefois assuré vouloir trouver "une solution européenne" à la question migratoire. "Ce n'est pas intelligent de se disputer avec la France, l'Espagne, la Grèce, Malte ou avec d'autres pays. Je veux chercher une solution commune", a-t-elle souligné. La France "tirera aussi les conséquences" de l'attitude italienne sur les autres aspects de sa "relation bilatérale", a affirmé le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin.