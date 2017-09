Europe, migrants, radicalisation : un mandat riche en actions au conseil des jeunes de Strasbourg

Les adolescents du conseil des jeunes de la Ville de Strasbourg ont tiré le bilan de leurs deux années de mandat samedi... avant de passer la main.

Pour leur ultime séance plénière, samedi 23 septembre, le conseil des jeunes de la Ville de Strasbourg a eu le droit aux dorures et aux lustres de l'hôtel de ville, ainsi qu'à la présence du maire, Roland Ries. Pas de quoi impressionner cette quarantaine d'adolescents de 11 à 15 ans, venus de différents collèges strasbourgeois, qui voient leur mandat prendre fin en cette rentrée après deux ans à arpenter les arcanes du pouvoir de la ville.

De nouvelles élections en octobre dans les collèges

À leur actif, un carnet pour la défense des droits de la jeunesse, une collecte de denrées pour la Syrie, des rencontres avec de jeunes migrants, une promenade de l'Europe, une rencontre avec la Défenseure des enfants, etc... L'événement le plus marquant de leur mandat restera sans doute ce clip contre la radicalisation mis en ligne en août 2017 et repris dans la plupart des médias locaux.

"C'est une belle d'expérience, commente Alexis, 14 ans. Je suis aussi délégué de classe. Mais au conseil des jeunes, j'ai appris l'engagement en groupe et au nom d'une ville. Tout le monde n'a pas l'occasion de le faire à notre âge." Mathilde, 15 ans, est ravie d'avoir "laissé une petite empreinte dans la ville" :

La politique, les jeunes s'y intéressent parfois de loin, en tout cas pas forcément comme les adultes. Mais on s'y intéresse parce qu'elle nous concerne. Nous avons fait de la politique à notre niveau.

Le conseil des jeunes de la ville de Strasbourg existe depuis 1993. De nouvelles élections auront lieu en octobre dans les classes de 5e et de 4e de la ville pour un nouveau mandat de 20 mois. Et pour ceux dont le mandat a pris fin, certains lorgnent déjà sur le conseil régional des jeunes du Grand Est, accessible aux 15-29 ans.

Reportage à l'ultime séance plénière du conseil des jeunes de Strasbourg, fin septembre 2017 Copier