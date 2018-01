Grenoble, France

C'est avec le sénateur isérois Guillaume Gontard (groupe CRCE : communiste, républicain, citoyen et écologiste), que le maire écologiste de Grenoble Eric Piolle a rendu visite mardi au poste frontière du Montgenèvre, dans les Hautes-Alpes, et à des bénévoles de Briançon. Il s'agissait d'aller mesurer et observer sur le terrain les conditions dans lesquelles les migrants passent de l'Italie à la France par le - très risqué en hiver et sans équipement - col de l'Echelle ou plus simplement par les bois au-dessus de Montgenèvre. Et surtout de mesurer comment ils sont accueillis ou plus exactement... repoussés en Italie.

Une politique qui, selon Eric Piolle, oblige ces migrants à prendre des routes de plus en plus dangereuses pour tenter de passer parce que ce n'est pas ça, estime le maire de Grenoble sur son compte You Tube, qui va faire cesser des flux migratoires qui n'en sont qu'à leurs débuts.