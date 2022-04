Militants mélenchonistes ardéchois : déception, colère et préparation des législatives

L'amertume, la déception et la colère : les sentiments les plus partagés lundi soir à Aubenas par la trentaine de militants la France Insoumise qui se sont réunis. Au programme également, la préparation des législatives.

Leur candidat est arrivé à la plus mauvaise place : la troisième alors que seuls deux candidats sont qualifiés pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Et pourtant Jean-Luc Mélenchon est un des trois candidats à dépasser les 20%. Il arrive en tête dans plusieurs villes d'Ardèche dont Aubenas, une ville tenue par un maire LR.

J'espérais qu'en arrivant au pouvoir, on allait éradiquer la pauvreté. Claude, une militante la France Insoumise d'Aubenas.

A 72 ans Claude se bat contre la pauvreté. Elle vient en aide avec son petit-fils, Vincent aux SDF. Et c'est une immense déception pour elle cette troisième place. D'autres expliquent que le programme de Jean-Luc Mélenchon, l'avenir en commun est un programme cohérent, complet, budgété et qu'il aurait changé le pays.

Mais il y avait beaucoup de colère hier soir à Aubenas contre les médias. " On n'a pas eu les médias avec nous" dit ce militant. La colère aussi contre les autres partis de gauche et contre cette division qui leur a peut-être coûté la deuxième place.

Et la plupart des militants refusent de voter Macron au deuxième tour. "ça fait des années qu'on nous demande de faire barrage à l'extrême droite" dit cette militante.

Je ferais comme en 2017. Dans 15 jours je resterai chez moi. Une militante la France insoumise d'Aubenas.

Cette autre militante explique qu'elle déposera un bulletin Jean-Luc Mélenchon pour le deuxième tour.

La défaite qui ne passe pas mais Vincent, jeune militant est fier du travail accompli et fier que son candidat arrive en tête à Aubenas (26,65%). Lui pense à la suite, autrement dit aux législatives des 12 et 19 juin prochain. Avec les scores engrangés au premier tour de la présidentielles, il est certain de pouvoir faire élire des députés.

Et même pourquoi pas avoir suffisamment de députés pour provoquer une cohabitation. "A force de jouer avec le feu commente cette militante soit on va avoir hélas Marine le Pen élue, soit si on a Macron et bien ce qu'il mériterait c'est une bonne cohabitation. "