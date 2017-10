Le Grand Nancy teste le bus électrique entre le Vélodrome et Brabois

Vous avez peut-être testé le bus électrique dans les rues de l'agglomération de Nancy ? Il a fait la liaison entre la place du Vélodrome à Vandœuvre-lès-Nancy et le plateau de Brabois. Pour le moment, ce n'est qu'au stade de l'essai et du projet pour la Métropole.

Le bus a circulé sur des créneaux très restreints : le matin entre 10h et 11h en montée, l'après-midi de 15h à 16h30 en descente. Pendant quatre jours, du 16 au 20 octobre les voyageurs volontaires ont pu essayer le bus électrique entre l'arrêt du Vélodrome à Vandoeuvre-lès-Nancy et le plateau de Brabois.

Les voyageurs à l'étroit

Pour Hassan, chauffeur à Transdev, c'est un vrai plaisir de conduire ce véhicule, prêté quelques jours au Grand Nancy par une entreprise privée. "Légèreté, souplesse et maniabilité" : voilà les trois mois choisis par le conducteur pour résumer son expérience au volant.

"Léger et souple" : Hassan, chauffeur à Transdev a conduit pour la première fois un bus électrique cette semaine du 16 octobre. © Radio France - Marie Roussel

A l'arrière, certains voyageurs sont un peu plus réservés. "Il est trop petit, parce qu'il y a trop de monde qui prend le bus pour aller au CHU", regrette Fatima. Léa, sa voisine, ajoute : "Regardez vous-même il y a encore des gens qui rentrent le bus est bien rempli".

Des dizaines de milliers d'usagers par jour

Effectivement, si le parcours entre la place du Vélodrome et le CHU a été choisi, ce n'est pas un hasard. La Métropole est en pleine réflexion concernant la succession du tram actuel par un autre moyen de transport d'ici 2022, et la mise en place d'une ligne entre le Vélodrome et le plateau de Brabois est une piste envisagée.

Ce ne sont pas des petits bus électriques, ou à n'importe quelle énergie, qui vont permettre de monter des dizaines de milliers de personnes tous les matins, et les redescendre tous les soirs", rejette l'élu écologiste nancéien Frédéric Maguin.

Le bus électrique a été prêté par une société privée du 16 au 20 octobre à la Métropole. © Radio France - Marie Roussel

Un véhicule deux fois plus cher

Du côté de la Métropole, on reste très prudent. "Notre rôle est de se tenir le plus informé possible, d'être au plus près de ce qui se fait pour, quand les choses seront prêtes être capable de les envisager sur nos lignes. On n'est pas forcément en train de choisir le matériel pour l'année prochaine", temporise William Roy, directeur des transports au Grand Nancy.

Qu'est-ce qui freine autant la Métropole ? Le coût d'un bus électrique. Il tourne autour de 700 000 euros, contre 320 000 euros pour un bus au gaz naturel. Sans compter les stations de recharge ainsi que le prix des batteries.