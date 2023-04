Ministre des Sports à Châteauroux : "C'est pas les Jeux du gouvernement, c'est les Jeux de la France"

Les ministres se succèdent en Berry. À la veille de la venu de la première ministre Élisabeth Borne, invitée de France Bleu Berry ce vendredi , la ministre des Sports était à Châteauroux ce jeudi. Amélie Oudéa-Castéra a d'abord visité la Halle départementale des Sports. Un comité d'une cinquantaine de manifestants contre la réforme des retraites l'y attendait. Elle ne les a finalement pas croisé, mais leur a répondu à distance depuis le Centre national de tir sportif (CNTS) où se dérouleront les épreuves de tir sportif olympiques et paralympiques à l'été 2024.

Les athlètes s'entraînent sur les pas de tir © Radio France - Manon Klein

La ministre appelle les manifestants à distinguer réforme et JO

Interrogée par la presse, la ministre des Sports a une nouvelle fois appelé les manifestants à faire la part des choses : "J'ai envie de leur dire que ces Jeux, c'est pas les Jeux du gouvernement, c'est pas les Jeux de l'État, c'est les Jeux de la France, c'est le Jeux de 15.000 athlètes (...) c'est un espoir un élan un exemple pour notre jeunesse (...) et aussi d'avoir de très belles retombées économiques, sociales. Ces Jeux sont une chance pour le pays, et je crois qu'il faut savoir s'en saisir, la célébrer tous ensemble. Les moments que l'on vit aujourd'hui sont des moments difficiles, d'effort collectif, mais il faut que notre pays puisse avancer" estime Amélie Oudéa-Castera.

"Les partenaires sociaux se sont exprimés (...) en tous cas par la voix de Laurent Berger [dirigeant de la CFDT sur le départ puisqu'il cède son poste en juin] sur le fait qu'en aucun cas, il ne faut faire un lien entre cette réforme des retraites et les Jeux Olympiques et Paralympiques, et les menacer" souligne la ministre des Sports.

La ministre a notamment découvert la fosse © Radio France - Manon Klein

Après avoir visité le CNTS et échangé avec des athlètes, Amélie Oudéa-Castéra s'est rendue au Centre de formation de la Berrichonne football.