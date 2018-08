Alors qu'un remaniement s'annonce, le député haut-viennois serait-il intéressé par un poste de ministre ? "Je ne me pose pas ce genre de question", répond Jean-Baptiste Djebbari. Concernant la démission de Nicolas Hulot, il assure que "l'action dépasse les hommes" et qu'elle continuera.

Limousin, France

C'est l'un des députés les plus en vue de la majorité. Jean-Baptiste Djebbari est cité ce mercredi matin par Le Figaro comme un possible futur ministre, dans le cadre du remaniement à venir, après la démission de Nicolas Hulot. Répondant aux 3 questions de Jérôme Edant sur France Bleu Limousin, à 8h15, le député LREM de la Haute-Vienne dit se concentrer sur son travail.

"Moi, je n'aspire qu'à être un député efficace de la Haute-Vienne et c'est déjà beaucoup de travail", commente Jean-Baptiste Djebbari. Donc, ministre ? "Je ne me pose pas ce genre de question, après les opportunités se présentent ou pas..."

Hommage à Nicolas Hulot

En attendant, la rentrée s'annonce compliquée, après les affaires Nyssen et Benalla et le ralentissement de la croissance. Puis, la démission de Nicolas Hulot. "J'ai eu l'occasion de travailler avec lui et son bilan est tout fait concret", reconnaît Jean-Baptiste Djebbari, citant les fermetures de centrales à charbons en exemple. "Il faudra continuer ce travail d'explication pour convaincre que nous sommes dans le vrai", passé "le temps médiatique". Pour le député haut-viennois, "l'action dépasse les hommes et cette majorité la portera".