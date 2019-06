Mireille Bordes candidate socialiste aux élections municipales à Coulounieix-Chamiers en Dordogne

Mireille Bordes est la candidate socialiste aux élections municipales de Coulounieix-Chamiers en 2020. A 67 ans, celle qui fut 1ère adjointe de Michel Dasseux (maire de 1989 à 2008) se présente comme son héritière, fidèle au PS et à la tête d'une liste qui se veut ouverte.

Après Delphine Labails, tête de liste PS à Périgueux, c'est encore une femme, Mireille Bordes, qui a été investie pour emmener la liste socialiste aux élections municipales à Coulounieix-Chamiers. Adjointe au maire et conseillère départementale, à 67 ans, Mireille Bordes reste fidèle au parti socialiste et ne voit pour l'heure qu'une "association citoyenne" chez ses adversaires emmenés par Vincent Belloteau, directeur de cabinet de Jean Pierre Roussarie, le maire sortant qui ne se représentera pas. Cette "liste citoyenne" regroupe des écologistes, des insoumis et des communistes. Mireille Bordes, élue pour la 1ère fois en 1989, se pose en héritière de Michel Dasseux.