Mis en cause après la démission du maire de Saint-Brévin, le sous-préfet de Saint-Nazaire sur le départ

Le décret paru au journal officiel ce mardi ne fait pas le lien entre les deux. Mais, quelques semaines après avoir été mis en cause par le maire démissionnaire de Saint-Brévin , Yannick Morez, qui lui reproche de ne pas l'avoir soutenu face aux menaces et aux violences de la part des opposants au nouveau centre d'accueil des demandeurs d'asile, on apprend que Michel Bergue quitte ses fonctions de sous-préfet de Saint-Nazaire.

Il était à Saint-Nazaire depuis près de 5 ans, nommé à ce poste en novembre 2018. On ignore pour l'instant ce qu'il va faire.

Remplacé par le sous-préfet de Draguignan

C'est Éric de Wispelaere qui va le remplacer. Il était de son côté sous-préfet de Draguignan dans le Var depuis l'automne 2018. Jusqu'à présent, sa carrière ne l'avait pas mené dans notre région.