Mobilisation contre la réforme des retraites : les manifestations et perturbations à prévoir en Isère

Le 19 janvier dernier, pour la première grande manifestation contre la réforme des retraites, 18.000 personnes (selon la police, davantage selon les syndicats) avaient battu le pavé grenoblois. Les syndicats espèrent faire aussi bien ce mardi 31 janvier pour la 2e journée d'action, alors que la Première Ministre Elisabeth Borne a déclaré ce week-end que l'âge légal de départ à la retraite fixé à 64 ans dans le texte n'était "plus négociable". Ce lundi à l'Assemblé nationale ont également commencé les débats en commission sur le projet de loi du gouvernement.

5 cortèges prévus dans le département

En Isère, cinq manifestations sont prévues. A Grenoble, le rassemblement est programmé à 9h30 à la gare pour un départ à 10 heures : le cortège empruntera le cours Jean-Jaurès, puis les grands boulevards avant une arrivée à l'anneau de vitesse, en bordure du parc Paul-Mistral. Des manifestations sont également prévues à Bourgoin-Jallieu (10h devant le Pont Saint-Michel), Salaise-sur-Sanne / Roussillon (9h30), Vienne (14h devant la gare routière) et Saint-Marcellin (rassemblement à 15h sur le Champ de Mars).

2 TER sur 10 en circulation au niveau national

Des perturbations importantes sont à prévoir sur les réseaux de transport en commun. A Grenoble, par exemple, les lignes de tram C, D et E ne circuleront pas, tout comme la ligne Chrono C2. La plupart des autres lignes fonctionneront, mais au ralenti, avec moins de rames et de bus en circulation. La circulation des tram A et B seront par ailleurs perturbé en raison du défilé en centre-ville.

La SNCF de son côté prévoit un trafic équivalent à celui du 19 janvier. Il devrait y avoir notamment 1 TGV sur 2 en circulation dans le quart Sud-Est, et seulement 2 TER sur 10 en moyenne au niveau national. La compagnie a mis à jour ses prévisions de circulation pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Des perturbations sont aussi à prévoir dans les services publics, et notamment dans les établissements scolaires et dans les cantines. A Echirolles par exemple, il n'y aura pas restauration pour les écoles. Par ailleurs, toujours à Echirolles, les services de la mairie seront fermée jusqu'à 13h30 . La majorité municipale de gauche explique qu'elle veut permettre à ses agents d'aller manifester.