Mobilisation des gilets jaunes à Nice, Cannes et Antibes

Les gilets jaunes ont à nouveau enfilé leur gilet fluorescent. Un appel national à manifester a été lancé ce samedi 12 septembre. Dans les Alpes-Maritimes, ils se sont rassemblés sur la place du Général de Gaulle à Nice pour ensuite défiler dans le centre-ville. A Cannes et à Antibes, une quarantaine de gilets jaunes s'est installée sur les ronds-points.

Avec son sifflet Corinne "gilet jaune" de la première heure interpelle les automobilistes qui contournent le rond-point de Provence à Antibes : ceux qui soutiennent le mouvement le font entendre avec des coups de klaxon. Ils ouvrent la fenêtre et crient : "Ne lâchez rien". Derrière les vitres, il y a eu quelques doigts d'honneur. Un conducteur ralentit et hurle "Allez travaillez!". "C'est ce qu'on fait tous les jours", rétorquent immédiatement Corinne. "Il y a des mécontents, mais ça ne change rien : on existe encore et on est déter".

Près de deux ans après le début du mouvement, les revendications restent sensiblement les mêmes : plus de pouvoir d'achat. "Aujourd'hui, il n'y a plus de classe moyenne, il y a les pauvres et les riches. Les inégalités sociales se creusent", dénonce Nicolas, chef d'une petite entreprise. Selon lui, la crise du coronavirus va exacerber ces inégalités. Il craint que le plan de relance de l'économie de 100 milliards d'euros ne profite qu'aux grandes fortunes françaises. Autre revendication : la moralisation de la vie politique. "C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron et regardez aujourd'hui vous avez des ministres visés par des enquêtes". Maxime engagé dans le mouvement des gilets jaunes depuis le début tient toujours au référendum d'initiative partagée, le RIC, à la reconnaissance du vote blanc.

Les manifestants seront-ils à nouveau sur les ronds-points les prochains samedi ? Le mouvement des gilets jaunes s'est-il endormi ? "Non!" répond fermement Pascale. "On se mobilisent ailleurs aussi maintenant, on organise des réunions avec des VRAIS débats, on échange avec les gilets jaunes des départements", ajoute Maxime.