Mobilisation des jeunes pour le climat : François de Rugy estime que "c'est une bonne nouvelle"

Le Collectif de la Jeunesse Nantaise pour le Climat appelle à un rassemblement, ce vendredi pour sensibiliser sur l’urgence climatique. "C'est une bonne nouvelle" s'est réjoui, le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, invité de France Bleu Loire Océan ce vendredi.

François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire

Nantes, France

François de Rugy, le ministre de la Transition écologique et solidaire, salue ce vendredi la mobilisation des jeunes sur le climat. Le Collectif de la Jeunesse Nantaise pour le Climat appelle à un rassemblement cet après-midi à Nantes. "C'est une bonne nouvelle que les jeunes se mobilisent pour le climat", réagit François de Rugy qui qualifie cette question du climat de "belle cause d’intérêt général pour toutes les générations mais évidemment les jeunes sont aux premières loges".

Une manifestation pour dénoncer l'inaction des politiques

L'appel à manifester concerne l'urgence climatique mais aussi l’inaction des politiques en matière environnementale". Réponse du ministre : "Nous essayons d'agir ici et maintenant, pour la planète et pour le long terme. Nous prenons des décisions, à chacun de juger si elles sont courageuses mais quand nous avons mis en place la taxe carbone, je crois que c'est une décision qui n'est pas facile à prendre et qui n'est pas facile à mettre en oeuvre".