Mobilisation massive à Auxerre, chaîne humaine à Avallon... Retour sur la journée de mobilisation dans l'Yonne

Plusieurs manifestations ont eu lieu dans l'Yonne ce jeudi contre la réforme des retraites. À Avallon, un peu moins d'une centaine de manifestants se sont donnés rendez-vous devant la mairie à 11h, avant de former une chaîne humaine à travers les rues de la ville, jusqu'à la sous-préfecture.

ⓘ Publicité

Certains manifestants ont taggué la permanence d**'André Villiers** sur le chemin du cortège. La phrase "C'est quoi qui empêche de voter, le manque d'essence ou de courage?" a été inscrite au feutre sur la vitre.

Certains manifestants ont crié "Honte à André Villiers" en passant devant la permanence du député. © Radio France - Mathilde Ansquer

Une manifestation était aussi organisée à Sens où environ 1800 personnes ont défilé.

Entre 4500 et 6000 manifestants à Auxerre

À Auxerre, des barrages filtrants ont été mis en place dans la matinée rond-point de Jonches et de l'Europe. Dans l'après-midi, entre 4500 et 6000 personnes ont battu le pavé avec, pour la première fois depuis le début de la contestation, quelques incidents. Une partie des manifestants se sont désolidarisés du reste du cortège et sont allés allumer des feux de poubelles devant la préfecture. Ils ont rapidement été éteints et les participants se sont dispersés dans le calme.

Quelques poubelles ont été brûlées devant la préfecture à Auxerre © Radio France - Mathilde Ansquer

Enfin une autre mobilisation est prévue à l'extrême ouest du département à Charny Orée de Puisaye.