Mobilisations des gilets jaunes et des lycéens : pour François de Rugy, "il faut que les manifestations cessent"

Nantes, France

Au détour d'un message de soutien sur Twitter adressé à deux Nantais roués de coups ce vendredi matin, devant le lycée Mandela de Nantes, par un groupe de jeunes, François de Rugy écrit : "il faut que les manifestations et les violences cessent". Interrogé par France Bleu Loire Océan, le numéro deux du gouvernement poursuit : "Avec le gouvernement, nous avons fait un geste fort (un recul de fait) qui correspond à la demande qui nous était faite et qui permet donc de travailler à une sortie de crise par le dialogue et la négociation".

Le ministre de la Transition écologique estime que "maintenir les manifestations samedi, c'est prendre sciemment le risque des violences. On sait que ces manifestations sont porteuses de violence. Et l'agitation lycéenne est clairement menée pour alimenter ce climat de tensions et de violences, il n'y a pas de revendications propres aux lycéens".

Cela signifie-t-il que toutes les manifestations doivent cesser partout en France, chez les lycéens et les "gilets jaunes" ? "C'est le plus sage en effet", répond l'ancien député LREM de Loire-Atlantique.