Mobilité, urbanisme, commerces, services publics… Le maire de Thionville, Pierre Cuny, répond à France Bleu Lorraine.

Pierre Cuny était, ce mercredi 11 octobre, invité spécial des petits déjeuners de France Bleu Lorraine pour évoquer les grands dossiers de la rentrée à Thionville. Voici les principaux points à retenir.

A31 et A31 bis

Pour Pierre Cuny, l’élargissement de l’A31 entre Thionville et Luxembourg est la priorité immédiate. "Il faut séquencer les travaux, et l’urgence c’est le passage à trois voies de ce tronçon." L’élu, questionné à ce sujet par un habitant de Kanfen, a par ailleurs, réaffirmé son opposition à la mise en place de péages sur la portion d’autoroute en projet pour contourner Thionville par l’Ouest.

Télétravail

Le 18 octobre prochain, le maire de Thionville posera la première pierre d’un immeuble entièrement dédié au télétravail, pour permettre aux travailleurs frontaliers qui le peuvent, d’effectuer une partie de leur tâche à distance. "On a fait une étude il y a un an, sur 10 grandes entreprises qui représentent 15000 employés, et 80% étaient favorables au télétravail." Quant aux critiques sur le financement de ce projet, Pierre Cuny assure qu’il n’a jamais été question pour lui de demander une participation financière à l’Etat luxembourgeois. "Il y aura des partenariats publics-privés, et de la location qui rentabilisera le bâtiment. Et nous savons déjà que la mise en location est bien partie."

Requalification de la rive droite de la Moselle

Le chantier est lancé depuis le début de la déconstruction de l’ancien centre culturel Jacques Prévert. Un projet ambitieux, qui vise à placer la rivière au cœur de la ville, avec une passerelle qui doit relier le centre actuel de Thionville à ce nouveau quartier, dans lequel sortiront de terre des logements, des bureaux, des hôtels, des parkings pour les usagers de la gare SNCF… "Mes prédécesseurs en ont rêvé, et même au-delà dans l’histoire !" Pierre Cuny s’appuie sur la démographie de la ville, "en hausse de 2% chaque année", et sur le dynamisme de Thionville, première ville transfrontalière de Lorraine. Un projet rendu possible selon le maire par le désendettement progressif de la ville ("12 millions d’euros de moins depuis 2014"), la baisse des dépenses de fonctionnement pour faire des économies ("3,5 millions d’euros de moins"). Avec un certain nombre de transfert de compétences à la communauté d’agglomération, cela a permis, explique-t-il de retrouver des marges de manœuvre." Nous avons mis en place un plan pluriannuel d’investissement de 50 millions d’euros jusqu’en 2026, soit 8 millions chaque année. Quant aux impôts locaux, qu’il a fortement augmentés à sa prise de fonction, Pierre Cuny assure qu’ils n’augmenteront plus dans les années à venir."

Le commerce de centre-ville

"Notre centre-ville est vide", l’interpelle une auditrice. Pierre Cuny assure pourtant que dans l’hyper-centre, la vacance des cellules commerciales est proche de zéro, mais reconnais que la situation au-delà n’est pas aussi bonne. Pierre Cuny assure que la construction du nouveau et sa passerelle amèneront un passage journalier de plusieurs milliers de personnes et de la clientèle qui permettra de nouvelles ouvertures. "Ces personnes vont à la fois consommer, il faudra donc des services et des métiers de bouche, et des commerces spécifiques dans le centre-ville, en cohérence avec les hypermarchés." Le maire de Thionville cite en exemple le retour dans le centre de la quincaillerie Schmit.

L’avenir du tribunal de grande instance

Les avocats de Moselle se mobilisent depuis une semaine pour défendre les TGI de Thionville et Sarreguemines et la cour d’appel de Metz, selon eux, menacés par une nouvelle réforme de la carte judiciaire. Pierre Cuny, avec ses collègues maires, a alerté les députés et la ministre de la Justice. Il se dit confiant : "Notre territoire est en progression démographique, et sa position transfrontalière, justifient son maintien pour tous les contentieux qui concernent les frontaliers."