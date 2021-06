Mode de scrutin, compétences : tout savoir sur le premier tour des élections régionales et départementales

Un peu plus de 47 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales en France et sont appelées aux urnes ce dimanche 20 juin pour le premier tour des régionales et des départementales. On fait le point sur ces scrutins.

Après avoir été repoussé en raison de la pandémie de coronavirus, le premier tour des élections régionales et départementales a lieu ce dimanche 20 juin. Le second tour est prévu une semaine plus tard, le 27 juin.

Pour voter, il faut avoir la nationalité française, être âgé de 18 ans, jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur une liste électorale. En France, 47,7 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales, d'après l'Insee. Si vous en faites partie mais que vous n'êtes pas disponible pour voter les deux prochains dimanche, il vous est possible de faire une procuration, c'est-à-dire de demander à un autre électeur de voter à votre place.

Ce qu'il faut savoir sur les élections régionales

Les élections régionales visent à désigner 1.767 conseillers régionaux pour six ans, dans les 12 régions métropolitaines (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur), mais aussi en Guadeloupe et à La Réunion. En Corse, en Martinique et en Guyane, les électeurs votent pour les membres des collectivités uniques, dotées des compétences d'un conseil régional et d'un conseil départemental.

Une fois élue, l'assemblée régionale élit un président du conseil régional.

Élections régionales 2021 : ce qu'il faut savoir. © Visactu

Comment se déroule le vote ?

Le jour du scrutin, les électeurs votent pour des listes régionales menées par des têtes de listes et composées de sections départementales.

Si une liste obtient la majorité absolue (plus de 50 % des suffrages exprimés), les sièges sont attribués à chaque liste en fonction du nombre de voix obtenues. La liste qui recueille la majorité absolue obtient une prime majoritaire de 25% du nombre de sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

Si aucune liste obtient la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un second tour la semaine suivante. Les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés peuvent se maintenir au second tour, et éventuellement fusionner avec les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages.

Quelles sont les compétences des régions ?

Le principal poste de dépenses des régions concerne la mobilité et les transports avec la gestion des infrastructures (gares publiques routières, certains ports et aéroports) et de certains transports en commun (Trains express régionaux (TER) et Transilien, transports scolaires, etc.).

Les Régions ont aussi des compétences en matière d'enseignement puisque ce sont elles qui gèrent la construction, l'entretien et le fonctionnement des lycées. Elles ont aussi à charge l'emploi et la formation professionnelle (information et orientation des élèves, étudiants et apprentis, insertion des jeunes en difficulté, formation des demandeurs d'emploi, etc.).

Par ailleurs, elles sont chargées de l'aménagement du territoire et de l'environnement (développement des transports, lutte contre le changement climatique, gestion des déchets, etc.), du développement économique (politique d’aides aux entreprises, attractivité du territoire, développement de l’économie sociale et solidaire, etc.) et de la gestion des programmes européens.

Ce qu'il faut savoir sur les élections départementales

Les élections départementales sont organisées pour élire les conseillers départementaux pour six ans. Les élections départementales sont organisées dans le cadre du canton. Un canton est une division du département. Les électeurs de chaque canton du département élisent deux conseillers départementaux, un binôme composé d'une femme et d'un homme. Ce sont ensuite tous les conseillers départementaux qui éliront le président du conseil départemental.

Ces élections ne concernent pas la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la Guyane et la Martinique, la Corse, les collectivités d'outre-mer ni la Nouvelle-Calédonie.

Élections départementales 2021 : ce qu'il faut savoir. © Visactu

Comment se déroule le vote ?

Pour être élu au premier tour, une liste doit recueillir à la fois la majorité absolue et le quart des électeurs inscrits. Si aucun des binômes ne l’emporte au premier tour, un second tour est organisé.

Au second tour, sont autorisés à se présenter les binômes ayant obtenu au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits, sauf si moins de deux listes ont obtenu ce score.

Quelles sont les compétences des départements ?

La principale mission des Départements relève du champ de l'action sociale, dans le domaine de l’enfance (ex : adoption, aide sociale à l’enfance), du handicap (ex : insertion sociale et aides financières), des personnes âgées et de la dépendance (ex : création et gestion des maisons de retraite) ou encore de la gestion des prestations sociales (ex : gestion du revenu de solidarité active(RSA)).

Les Départements ont aussi des compétences en matière d'éducation puisque ce sont eux qui sont chargés de la construction, l’entretien, l’équipement et le fonctionnement des collèges (actions éducatives, transport des collégiens en situation de handicap, etc.). Ils ont aussi à charge l'action culturelle et sportive (conservation du patrimoine et des musées, gestion des bibliothèques départementales et des archives départementales, soutien à l’organisation de manifestations culturelles ou sportives, etc.).

Enfin, les Départements sont engagés dans l'aménagement et le développement des territoires (entretien du réseau routier départemental et soutien à l'agriculture, la pêche, le tourisme, le déploiement numérique, de manière équilibrée sur tout leur territoire) et doivent contribuer à rendre les services publics accessibles à tous et à la protection de l'environnement.

