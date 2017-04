"Moi président, je miserais sur les sciences et les nouvelles technologies" #25

Notre président du jour est un jeune lycéen de Thionville passionné de sciences. Cette semaine Johnatan Pouillaude a même eu la chance de dialoguer quelques minutes avec l'astronaute français Thomas Pesquet, actuellement en mission sur la station spatiale internationale.

Tout au long de la campagne pour l'élection présidentielle, des Mosellans et Mosellanes avancent leurs propositions concrètes et leurs souhaits pour faire avancer la société française. Notre président du jour n'a pas tout à fait l'âge de voter. Johnatan Pouillaude a 17 ans, il s'apprête à passer un bac scientifique au lycée Hélène Boucher de Thionville et voudrait que l'on mise plus sur les technologies de demain. "J'accorderais plus de subventions au domaine scientifique, à la recherche, plutôt qu'aux industries du passé comme la sidérurgie ou la metallurgie."

